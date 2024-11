Los comerciantes de la Macarena temen la ruina por las obras del Metro de Sevilla

La preocupación de los comerciantes de la Macarena es máxima por el inminente inicio de las obras del Metro que cerrará por completo al tráfico la avenida Doctor Fedriani y su prolongación hasta el límite con la Ronda Histórica con una duración mínima de 40 meses. Es el llamado subtramo 3 de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla.

La inquietud del gremio se debe a la falta total de información oficial por parte de las administraciones sobre la duración de los cortes de tráfico en cada tramo desde la avenida de San Lázaro hasta el aparcamiento del Hospital Macarena, los pasos que se dejarán abiertos para el acceso a comercios y peatones en general, y las ayudas que compensarán las pérdidas.

Una decena de comerciantes de Doctor Fedriani se están movilizando por temor a los efectos que la obra del Metro de Sevilla causará en sus negocios. Entre ellos figuran el comercio Bicicletas Astolfi, el bar La manchega, con seis empleados; la tienda de electricidad, peluquería Susanne y el taller de coches Rodero, entre otros. Ven complicado mantener el empleo sin perspectivas de venta. Temen verse abocados a cerrar teniendo en cuenta que la obra tiene un plazo de 40 meses, que son más de tres años. Su temor es que se repita el desastre económico que causó el Metro en República Argentina a cuenta de la construcción de la línea 1. Denuncian la falta total de una información clara sobre las obras por parte del Ayuntamiento y de la Junta en las pocas reuniones que han podido celebrar hasta ahora con el director de Infraestructuras, Eduardo Gutiérrez, el delegado municipal Álvaro Pimentel y la dirección del distrito Macarena tras la presión del gremio a través de la asociación de comerciantes de la Macarena.

“Esta obra se tiene que parar hasta que nos aclaren toda la información”

“Esta obra se tiene que parar hasta que nos aclaren toda la información”, reclaman.

Necesitan saber el espacio que van a tener para carga y descarga porque muchos de los clientes de los negocios proceden de zonas ajenas al barrio. “Son muchas familias perjudicadas por esta incertidumbre. Queremos esa información ya”, recalca Ángel Santos, gerente de la asociación de comerciantes de la Macarena.

La administración dice que podrá concretar la organización de la movilidad alrededor de las obras cuando la firme con la adjudicataria el contrato de inicio de los trabajos, aclara la asociación.

“Los técnicos nos han dicho que la avenida Doctor Fedriani se cierra por completo desde Macarena hasta San Lázaro; es una auténtica barbaridad. Lo suyo sería cortar y abrir por tramos de modo que tengamos que soportar varios meses de obras, pero no 40 meses”, reclama Astolfi.

“Nadie nos han informado ni nos ha dicho nada. No se puede actuar así porque una vez que se firma el contrato y se cierra la avenida ya no hay vuelta atrás. La avenida no se puede cerrar mientras no nos den a los comerciantes toda la información de lo que supone la obra del Metro”, añade.

“En República Argentina tras el Metro no quedó nadie”

“Que para el bien común una serie de familias tengamos que vernos abocados al cierre...”, protesta Astolfi, que conoce bien lo que sucedió con los comercios de República Argentina porque comerciantes que conoce fueron a la ruina tras varios años de obras. “En República Argentina después de la obra, que duró tres años y medio, allí no quedó nadie y los comerciantes no tuvieron constancia de ayuda de ningún tipo”, lamentan.

Los comerciantes de Doctor Fedriani exigen saber del Ayuntamiento y de la Junta si van a hacer algo diferente a lo que sucedió con la línea 1. “No se pueden repetir los mismos errores, una y otra vez. No es justo. Algunos tenemos negocios con 40 años de historia, que nos han costado la misma vida llevarlos adelante y que por esto se pierda todo”, critican.

El gremio pide información clara y detallada para reaccionar antes de verse con toda la calle cerrada durante 40 meses. Quieren saber los meses exactos que estarán perjudicados por si les compensa más irse de alquiler a otra zona que soportar pérdidas inasumibles.

“Hay que hacerle ver a la administración que esa falta de información nos crea incertidumbre. Queremos información lo más extensa posible y la queremos ya”. Recuerdan que, hace tres años, después de la pandemia, sufrieron obras para la construcción del carril bici en la calzada que acabó con muchas plazas de aparcamiento.

Se preguntan por qué no se ha usado la tuneladora para causar la mínima afección a comercios y vecinos. “Aquí la cuestión es por qué no se ha hecho esta obra con una tuneladora que hubiera sido mucho menos dañina para todo el mundo”, se quejan.

La respuesta de los comerciantes es que la Administración ha renunciado a la tuneladora para no perder dinero. “La administración no quiere perder dinero con la tuneladora y al final el dinero lo perdemos los comerciantes”, critican.

“¿Qué hacemos con ayudas de 500 euros por negocio”

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado ayudas para los comerciantes afectados por obras, pero en la Macarena ese asunto no está cerrado.

Los comerciantes ven “irrisoria” la ayuda de hasta 500 euros máximo por negocio que el Ayuntamiento intentará ofrecerles, la misma que ha tenido el gremio de Nervión afectado por las obras del tranvía y el de la calle Zaragoza. “La ayuda es de hasta 500 euros máximo por negocio durante 6 a 12 meses, si eres capaz de demostrar pérdidas durante un año. Eso parece una broma ¿Qué hacemos con 500 euros por negocio? Con eso no pago ni la luz ni el teléfono ni los gastos. Eso es inviable. No se puede empezar la obra y después ya veremos. Así no se puede”, protestan.

“No podemos concebir que nos obvien de esta manera cuando estamos pagando nuestros impuestos, trabajando las horas que hagan falta, levantando familias y ayudando al sistema. No nos pueden decir, tras 40 años luchando por tu negocio, que esta obra buena para todo el mundo acabe arruinándonos. Quiero esta obra, pero que no me arruine. Simplemente pido eso”, recalcan.

“Podemos soportar una obra varios meses, pero es que son tres o cuatro años si no hay retraso. Eso no lo aguanta nadie”, señalan.

“Es una crónica de una muerte anunciada porque cuando te cierren la avenida es cuestión de días, o no más de tres meses, que nos vamos a ver afectados porque los autónomos vivimos al día. Porque ¿quién va a querer llegar hasta aquí cuando se monte aquí el el pollo de la obra? ¿quién va a querer venir aquí a buscar recambios de electricidad, una bicicleta o traer un coche para reparar cuando vea que la avenida está cerrada? Recibir uno o dos clientes de 100 lo aguantas tres meses, más no”, lamentan.

El gremio apunta que las administraciones saben el impacto que va a tener la obra y que esto va a ser duro. “Si no va a haber ayudas suficientes, necesitamos saberlo para tomar decisiones antes de vernos abocados al cierre. Eso es lo que reclamamos”.

Los testimonios

De izquierda a derecha, algunos de los comerciantes de la Macarena que han expresado sus inquietudes. / José Luis Montero

“Doctor Fedriani se cierra por completo 40 meses” (Bicicletas Astolfi)

“La preocupación que tenemos aquí es obvia. Son 40 meses de obra en teoría por la línea 3 del Metro. Se cierra la avenida completamente. Nos va a afectar en todos los ámbitos. No vamos a poder tener ningún tipo de acceso ni movilidad. Mis clientes no podrán entrar y esa preocupación nos tiene muy inquietos. Las Administraciones hasta ahora no nos resuelven estas inquietudes y necesitamos respuestas porque la obra es inminente. En 3 o 4 meses va a empezar, van a cerrar la avenida completamente y necesitamos soluciones”, denuncia Daniel, de Bicicletas Astolfi.

“Sin acceso de los clientes esta obra nos va a hundir” (Peluquería)

Desde la peluquería Susanne de Doctor Fedriani, Susana, responsable del negocio, lamenta los efectos económicos que va a tener. “Mis clientes no pueden tener acceso al local y esto nos va a hundir totalmente. Tengo trabajadoras y muchísimos clientes de todas las partes de la barriada”, se queja.

“No sabemos si al final de la obra el negocio continuará” (Electricidad Fedriani)

En la tienda de electricidad Fedriani, Sonia y Ana Rodeño exponen la situación del comercio, donde trabajan tres personas. “Llevo 42 años en esta misma avenida y la preocupación es que no sabemos que cuál va a ser el futuro de nuestro negocio una vez que empiecen las obras y si una vez que estas terminen el negocio puede continuar. Nuestros clientes son de fuera y tenemos que cargar nuestro material eléctrico en camiones”.

Los comerciantes del bar La Manchega, Talleres Rodero y Electricidad Fedriani. / José Luis Montero

“Con tantos meses cerrada la avenida no sé qué pasará” (Bar La Manchega)

Desde el bar La Manchega, Juanma Martínez, que tiene seis empleados en plantilla, se suma a la preocupación general. Este establecimiento cuenta con 50 años de historia, cerró en la pandemia, y lo ha reabierto recientemente este comerciante. “Con tantos meses cerrada la avenida no sé cómo van a funcionar los negocios”, lamenta.

“No nos explican exactamente lo que van a hacer” (Taller Rodero)

Desde el taller mecánico de la avenida, otro de los afectados es José Luis Rodero, que expresa su inquietud. “No sé si con la obra me van a dejar un hueco para meter vehículos para sostener mis pagos, que llevo poco tiempo con el taller y estoy embargado hasta arriba. No sé cómo me van a poner las vallas ni nada porque no nos explican exactamente lo que van a hacer ni el tiempo que va a durar”.

En Pino Montano no hay afección a los comercios

Los comercios de Pino Montano no están afectados por las obras del Metro en la zona. / José Luis Montero

El efecto del túnel del Metro en Doctor Fedriani será muy distinto a lo que está sucediendo en Pino Montano.

Los comerciantes de Pino Montano corroboran que las obras de la línea 3 Norte del Metro no están dando problema alguno a los comercios porque los trabajos se centran en la mediana de las grandes avenidas (Agricultores y Mar de Alborán). Así pues quedan libres las aceras y un carril por cada sentido de la calzada. Se puede apreciar en las imágenes tomadas esta semana. El túnel de esta línea no se hace con tuneladora, sino con la técnica de muros pantalla y losa de cubierta. Eso obliga a obras a cielo abierto como las de los años ochenta.