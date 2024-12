La estación Hospital Macarena, la obra más compleja del Metro de Sevilla

Las obras inminentes de la estación más compleja de la línea Norte del Metro de Sevilla (Pino Montano-Prado) tienen más que soliviantados a los comerciantes de una de las zonas con más actividad económica de la Macarena, mientras el Ayuntamiento de Sevilla y la consejería de Fomento miran para otro lado.

Ante el silencio de las administraciones, los comerciantes de Doctor Fedriani, una de las calles con más actividad del barrio, han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para obtener con esta mediación la información sobre los cortes de tráfico y las afecciones previstas que no les han trasladado a los afectados ni el Ayuntamiento ni la consejería de Fomento.

Localizador del intercambiador Hospital Macarena. Fuente: Junta de Andalucía. / Departamento de Infografía

Hablamos de la estación Hospital Virgen Macarena, cuya ejecución es de envergadura por tres razones. En primer lugar, porque su estructura en forma de cruz ocupa el subsuelo de cuatro avenidas principales de la Macarena: Doctor Fedriani, San Juan de Ribera, Doctor Marañón (entrada de Urgencias del Hospital Macarena) y Doctor Leal Castaño.

En segundo lugar, porque la obra afecta a una zona altamente sensible como son todos los accesos al hospital Virgen Macarena.

Plano de detalle del intercambiador. Fuente: Junta de Andalucía. / Departamento de Infografía

Y en tercer lugar, porque hay que construir una estación de doble estructura que sirva para la línea 3 y para la futura línea 4 (a diferente altura), y a la mayor profundidad (20 metros) de toda la línea 3 dado que tiene que ir bajo el aparcamiento de tres plantas del hospital.

Fachada principal del Hospital Virgen Macarena de Sevilla / D.S.

A pesar del malestar y de la inquietud expresada por los comerciantes afectados la semana pasada por los efectos de esta obra cuya duración oficial es de 40 meses, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta han respondido ofreciendo más información.

Las cuatro fases de obra previstas en el proyecto constructivo

Ambas administraciones tampoco han aclarado a los comerciantes de la Macarena si la obra se va a acometer en las cuatro fases previstas en el proyecto constructivo actualizado por la constructora UG21 y consultado por este periódico. Por ahora a los comerciantes solo les han trasladado que se va a cortar toda la avenida desde Doctor Fedriani a San Juan de Ribera sin faseado alguno.

Esas cuatro fases de obra contempladas en el proyecto constructivo de diciembre de 2022 permitirían tener huecos de acceso en la zona de obras. Según los planos que constan en el proyecto, en una primera fase estaba previsto cortar la intersección de la avenida Doctor Marañón con Doctor Fedriani para comenzar por aquí la construcción de la estación doble al ser el punto más sensible del Hospital Virgen Macarena. En una segunda fase, se ocuparía Doctor Leal Castaño con parte de Doctor Fedriani. En la tercera fase, se cortaría de nuevo Doctor Marañón con San Juan de Ribera. Y en la cuarta fase, Doctor Leal Castaño con San Juan de Ribera.

Las cuatro fases de obra del proyecto constructivo del intercambiador Hospital Macarena. Fuente: Junta de Andalucía. / Departamento de Infografía

La decisión final sobre cómo se organizarán los cortes depende del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente de las delegaciones de Movilidad y Urbanismo que dirigen los delegados Álvaro Pimentel y Juan de la Rosa. Ante las quejas de los vecinos y comerciantes por la falta de información sobre las obras del Metro, De la Rosa admitió esta semana que el gobierno local podía ofrecer más información sobre las obras del Metro en más reuniones con los vecinos. Lo hizo en el Pleno extraordinario sobre el Metro de Sevilla convocado por el PSOE.

El Ayuntamiento de Sevilla determinará la organización final del tráfico en la zona en función de los estudios de tráfico, ya que también hay obras en la Ronda Urbana Norte.

La empresa Ayesa coordina las direcciones de obra de los distintos tramos. La idea es completar la obra en este subtramo 3 y una vez terminada se empezaría la obra en la ronda histórica.

Los comerciantes se quejan de que han realizado una petición de información por escrito a la Dirección de Infraestructuras de la Junta, pero esta no responde. También lo han hecho a través del distrito Norte, cuya respuesta es que todavía no saben nada de cortes de tráfico y afecciones pese a que la obra va a empezar. Van a celebrar una reunión en los próximos días entre todos los comercios de Doctor Fedriani para decidir las medidas de presión y protesta. Son cientos de familias afectadas por la incertidumbre. Reiteran que no se inicien las obras del subtramo 3 hasta que nos den una respuesta.