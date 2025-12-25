Las empresas turísticas de Sevilla apuestan por la Cartuja, la Macarena y Nervión

Las tendencias para 2026 en el sector turístico sevillano apuntan a una transformación estratégica. Frente a la saturación del Casco Antiguo, la iniciativa busca impulsar barrios como la Cartuja, la Macarena y Nervión, y fomentar que los visitantes descubran rincones menos conocidos, diversificando así la oferta y repartiendo los beneficios del turismo entre más áreas de la ciudad y la provincia.

Con una mirada puesta en consolidar el crecimiento equilibrado y garantizar el desarrollo sostenible del tejido turístico, las empresas del sector se suman a la tendencia europea de descentralizar el turismo urbano. Esta estrategia se traduce en una mayor colaboración público-privada, enfocada en mejora de la calidad, profesionalización y adaptación a las nuevas formas de consumo. Además, todo ello contribuye a optimizar la experiencia, el perfil y el gasto turístico en Sevilla y alrededores.

España sigue superando las expectativas del mercado internacional y el ecosistema andaluz, con Sevilla como punta de lanza, aprovecha 2025 para afianzar su posicionamiento frente a los principales destinos europeos. El balance del presente año destaca la capacidad de adaptación de las empresas del sector ante un entorno cambiante y confirma que la recuperación tras la pandemia ha dado paso a una estabilización y moderación de la demanda, especialmente en el mercado nacional.

Balance de 2025: readaptación e innovación

Durante este 2025, el sector ha demostrado que sabe moverse en un contexto dinámico. La estabilidad y progresiva recuperación que se ha logrado durante los últimos meses se ha basado en modelos flexibles, que apuestan por la diversificación del público y experiencias fuera de temporada alta. La apuesta ha sido por incrementar la presencia de turistas con mayor poder adquisitivo, enfocados en vivencias personalizadas y conectadas con el territorio.

En palabras de responsables del sector, la provincia sevillana cuenta con un potencial sin explotar en cuanto a su patrimonio natural y monumental. Aprovechar esta riqueza ha sido crucial para aumentar el número de pernoctaciones y el gasto medio del visitante. Así, los esfuerzos para el año entrante se dirigirán a aumentar la longitud de la estancia media y atenuar la presión sobre enclaves saturados del centro histórico.

Cohesión institucional y formación

Uno de los logros más señalados este año es el avance en cohesión interna y presencia institucional. La creciente representación en mesas de trabajo y órganos públicos y privados facilita que las empresas puedan trasladar sus necesidades en tiempo real y participar activamente en la toma de decisiones. Esta interacción también ha posibilitado la organización de foros sectoriales y jornadas de reflexión donde debatir sobre el futuro del turismo local y aplicar buenas prácticas internacionales.

Además de la generación de empleo y riqueza, la apuesta por la formación e inserción laboral de colectivos vulnerables ha sido un pilar fundamental. Destacan iniciativas como el proyecto ‘Íntegrales’, desarrollado junto al Ministerio de Empleo y presentado a principios de este 2025, que ha brindado nuevas oportunidades a 62 personas en riesgo de exclusión social que ahora se integran en la economía local.

Análisis del índice global y retos digitales

El Índice Global de Actividad Turística, desarrollado junto al Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, se consolida como herramienta de referencia para medir con precisión la evolución y realidad del sector. Destaca por ofrecer datos que orientan la toma de decisiones de los empresarios y permiten anticipar tendencias, así como medir el impacto real de las estrategias implementadas.

Otro de los desafíos presentes en la hoja de ruta para 2026 es acelerar la digitalización y la profesionalización del sector. Mejorar el uso de herramientas tecnológicas, integrando soluciones de big data y plataformas de experiencia de usuario, se presenta como un factor clave para conectar con el nuevo perfil de turista, más exigente, digital y en busca de experiencias exclusivas ligadas a la identidad local.

Legislación y apuesta por el turismo sostenible

De cara a la próxima temporada, una de las grandes preocupaciones del sector es la aprobación de la nueva ley de turismo sostenible anunciada para finales de 2025. Con normativas más ágiles y claras, la idea es facilitar la inversión, evitar rigideces y promover modelos de negocio flexibles y verdes. La interlocución con la Consejería de Turismo avanza, aunque los profesionales del sector reconocen que todavía hay áreas de mejora en el texto normativo y reclaman un enfoque más adaptado a la realidad empresarial del territorio.

Al fomentar la profesionalización y la calidad, el turismo sevillano pretende consolidar su liderazgo en el sur de España, avanzando hacia un modelo en el que la digitalización, la diversificación y la sostenibilidad sean las claves para competir en el mercado internacional.

Panorama y tendencias para 2026

Se espera que en 2026 el sector coloque la innovación y la creación de valor en el centro de su estrategia, atrayendo visitantes de calidad y desarrollando productos únicos y exclusivos vinculados a lo más auténtico del territorio. La descentralización de los flujos y la apuesta por experiencias fuera del circuito clásico marcan, ya desde este 2025, el inicio de una etapa donde Sevilla y su provincia aspiran a ser referencia en turismo responsable y equilibrado tanto a nivel nacional como europeo.