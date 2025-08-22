Endesa refuerza la red eléctrica de Bellavista tras varias incidencias

La empresa Endesa ha iniciado un plan de actuaciones en la red eléctrica del barrio de Bellavista (Sevilla) con el fin de reforzar el suministro tras detectar diversas incidencias en la zona.

Según informó la compañía en un comunicado, los técnicos están realizando la reconfiguración de las líneas subterráneas de baja tensión, con el objetivo de desdoblarlas para repartir las cargas y aumentar la capacidad de la red.

Este refuerzo, señalan desde la distribuidora, permitirá mejorar la calidad del servicio para los vecinos de las calles Caldereros, Mesones, Guadalajara, Cristo, Palomas, Fauno, Fuente de Cantos, Cibeles, Galatea y áreas cercanas.

Origen de las incidencias

Las actuaciones se acometen tras una inspección técnica motivada por diferentes problemas en la red, entre ellos la fusión de fusibles, que Endesa atribuye a la saturación de las instalaciones por las altas temperaturas y a la dificultad de acceso en algunos puntos.

Refuerzo del suministro

La compañía prevé que, una vez finalizados los trabajos, la red disponga de un refuerzo adicional que garantice un servicio de calidad a los clientes con contrato en vigor en Bellavista.

La compañía confía en que estas mejoras puedan acabar con los cortes de luz que han afectado a los vecinos del barrio en los últimos meses, al asegurar que la intervención está diseñada para dar una mayor fiabilidad al suministro.