Dos entidades piden que cese el "arranque" de árboles de Nervión por el tranvía

La asociación Ni un árbol menos en colaboración con la Plataforma Salva tus árboles Sevilla han expresado su indignación por "el arboricidio" que el Ayuntamiento de Sevilla está perpetrando con la arboleda afectada por el proyecto de prolongación del tranvía de San Bernardo a Nervión, han pedido que se paralice "el arranque" de los árboles y acusan al gobierno local de incumplir las indicaciones para el trasplante de árboles que marca el Plan director de Arbolado aprobado en su día.

El Plan director de Arbolado recomienda el trasplante durante los meses de noviembre a febrero. "Que no sigan arrancando árboles. Lo que están haciendo no es un proceso de trasplante, sino de arrancamiento, desarraigo mal hecho. No se ha respetado el proceso previo que se tiene que hacer al árbol (ni en podas ni con las raíces) para que el trasplante sea efectivo", ha protestado este jueves Isabel, de Ni un árbol menos.

Ambas entidades denuncian el "incumplimiento flagrante" del plan de transplante de árboles que iba a llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla y califican de "negligente y zafio" el modo en que se están retirando los árboles y su cuidado posterior por parte de Emasesa.

Que respetan lo que prometen.Que tenemos un gran Plan Director de Arbolado aprobado en pleno de @Ayto_SevillaQue votan lo que creen.Que creen en lo que votan.Que no es casi Abril, ni siquiera primavera. pic.twitter.com/oKJXJqn1X0 — salvatusarbolessevilla (@salvatusarboles) March 31, 2022

Por ese motivo, han registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitan "la paralización de la actividad de desarraigo del arbolado afectado por este proyecto y que se desarrolle un sistema de seguimiento exhaustivo" que sea de libre acceso y consulta para cualquier persona interesada, donde para cada árbol ya arrancado se constituya un expediente, accesible desde la web municipal (servicio de Parques y Jardines) y que esté operativo cuanto antes.

"Si ya se partía con un informe en contra del servicio técnico de Parques y Jardines del trasplante propuesto de los árboles, en fecha inapropiada según expertos arboristas, el proceso de desarraigo y posterior cuidado por parte de la empresa adjudicataria está siendo negligente y zafio", denuncian las dos asociaciones.

Ambas entidades recuerdan que, según las declaraciones del delegado Cabrera en el pleno municipal, "se realizará una excavación mixta y manual con maquinaria utilizando esta segunda en la zona más alejada del árbol donde el peligro de dañar las raíces principales es menor, continuando con excavación manual en las proximidades de cada árbol. Una vez descalzado se procederá a formar un cepellón con yeso, arpillera y similar y paralelamente se procederá a podar el árbol buscando el equilibrio entre el sistema radicular y la copa hasta un tamaño que permita su transporte y que garantice su supervivencia hasta ponerlo de nuevo en el suelo, hasta plantarlo". Y señalan que "como atestigua el reportaje gráfico elaborado por esta entidad, nada de esto se cumple".

Añaden que tampoco se cumple el lugar donde serían depositados, zonas verdes o viveros, según el proyecto y según lo manifestado públicamente por responsable municipal, ya que el sábado 26/3/2022 los árboles arrancados estaban en la Estación depuradora de aguas residuales de Tablada(EDAR).