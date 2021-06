La estratégica agenda de monseñor Saiz en sus primeros días como arzobispo de Sevilla

La agenda del nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, es frenética en estos primeros días de episcopado. Tras la solemne toma de posesión del pasado sábado, el prelado se afana por conocer las diferentes realidades de la Archidiócesis, una tarea que continuará en los próximos días. Si el lunes iniciaba esta agenda programática visitando la Casa Sacerdotal y la parroquia de Jesús Obrero en el barrio de las Tres Mil Viviendas, en lo que fueron dos gestos más que significativos, este martes ha visitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha mantenido un cordial y distendido encuentro con los periodistas.

El arzobispo repasó en este encuentro con la prensa, celebrado en la sala Beato Marcelo Spínola, cómo están siendo los primeros días en Sevilla, los calurosos saludos y felicitaciones de los fieles y sus sensaciones. El arzobispo, que publica puntualmente en su cuenta de Twitter los actos que va celebrando, ha explicado cómo se desarrolló su primera jornada programática: "Fue muy emotivo comenzar el día a los pies de la Virgen de los Reyes y con una ofrenda floral. Siempre he sido muy devoto de la Virgen y pongo mi vida en sus manos".

Tras este inicio en la Catedral, el arzobispo se dirigió a la Casa Sacerdotal de la calle Santa Clara, donde visitó a los sacerdotes mayores que han servido a la Archidiócesis. Celebró la eucaristía y almorzó con ellos: "Siempre me impresiona encontrarme con personas mayores. Me resulta impresionante ver cómo han tenido 50, 60 o 70 años de fidelidad a la Archidiócesis. Me siento muy edificado".

Por la tarde, el arzobispo se desplazó a la parroquia de Jesús Obrero, en las Tres Mil Viviendas. Allí pudo conocer la encomiable labor que realizan diferentes colectivos en uno de los barrios más pobres y necesitados de España: "Fue ver cómo la Iglesia es madre, grande y amplia. No se olvida de los necesitados. Allí está presente. Cura la heridas de los que sufren".

El arzobispo, que tiene un gran predicamento por la religiosidad popular, como ha demostrado durante su episcopado en Tarrasa, ha confesado que sus predecesores en Sevilla, Amigo y Asenjo, le han contado sobre la Semana Santa y la manera de vivir la fe en las hermandades. Saiz se ha mostrado confiado en que pronto pueda retomarse el culto público, aunque de momento prefiere ser prudente y pensar en la salud y en las recomendaciones de las autoridades.

Por el momento, el arzobispo prefiere situarse, empaparse bien de la realidad de la ciudad y no tomar decisiones precipitadas. En esta tarea le ayudará, sin duda, el Consejo Episcopal de la Archidiócesis, órgano colegiado estable que preside el arzobispo y del que forman parte el vicario general, Teodoro León; los vicarios episcopales y el secretario general, Isacio Siguero. Con ellos se ha reunido a primera hora.

La agenda matinal del arzobispo ha continuado en el Palacio de San Telmo, donde ha sido recibido por presidente Juanma Moreno, que ha destacado que ambos están “en sintonía a la hora de pensar que hemos de guardar una relación institucional correcta y fluida”. En el curso de este breve encuentro, han repasado algunos temas de actualidad, “referente a la situación de la sociedad, a la acción social y caritativa, también a temas de patrimonio, cultura y enseñanza”.