Un apasionado del Betis de Écija, la mejor nota de Selectividad en Sevilla

Juan Luis Verdugo Blanco es un joven sevillano, natural de Écija, que sin pensarlo se ha convertido este 20 de junio, día festivo en Sevilla por la celebración del Corpus Christi, en uno de los protagonista de la jornada informativa. Su nota en Selectividad, un 13,950 sobre 14, ha sido la calificación más alta en la provincia de Sevilla.

Con apenas unos minutos para asimilar que podrá conseguir sus objetivos académicos al lograr la nora necesaria para ello, responde a la llamada de este periódico reconociendo que no se ha decidido hasta el último momento en la elección de sus estudios universitarios. "Nunca lo he tenido muy claro, pero este año he decidido que estudiaré Ingeniería de Telecomunicaciones".

El joven sevillano que ha logrado alcanzar la nota más alta de la Universidad de Sevilla en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión (Pevau) de la provincia. Su padre, Ingenio Industrial ha podido servirle de gran ayuda en su decisión. Juan Luis, que estudia Bachillerato de Ciencias y Tecnología, en el IES Nicolás Copérnico de Écija, ha obtenido un 9,950 en la llamada antigua fase general, y un 13,950 sobre 14 como nota final.

Lo que para Juan Luis es sin duda un éxito es recibir la felicitación de sus padres, familiares y amigos, y poder compartir su logro con ellos. "Estar con los que más me quieren, que es lo que verdaderamente importa". El joven sevillano espera celebrar esta noticia rodeado de la gente más quiere.

Apasionado del Betis, compagina sus estudios con su otra pasión, el fútbol y asegura que el estudio es lo primero, pero que siempre ha podido dedicar unos minutos a la consola o a jugar al fútbol con los amigos.

Juan Luis se considera afortunado, y reconoce tener esa "facilidad" en el estudio que nunca le ha impedido restar protagonismo a su excelente expediente.

"Hasta el último día no tuve muchos nervios, nos los contagiamos entre los compañeros" así recuerda Juan Luis los días en los que se vivían los exámenes de la Pevau.

Un 93% de los alumnos presentados en Sevilla han aprobado este año la Selectividad, un punto porcentual menos que el año pasado. En concreto, de los que 7.537 estudiantes que se examinaron finalmente en la Universidad de Sevilla han aprobado el 92,89%. La nota media de estos alumnos ha sido de un 7,38 en el caso de los hombres y un 7,55 en el caso de las mujeres. El número total de estudiantes matriculados en la Universidad de Sevilla en la convocatoria ordinaria ha sido de 9.262, incluyendo los que se han presentado a las fase de acceso y admisión y los que sólo se han presentado a esta última parte.

Por su parte, en la Universidad Pablo de Olavide, han aprobado 920 estudiantes de los 986 alumnos que se presentaron a la Fase de Acceso de la PEvAU, lo que supone un 93,3%. A modo global, 1243 alumnos y alumnas se examinaron en la UPO: 941 de las Fases de Acceso y Admisión; 45 únicamente de la Fase de Acceso; y 257 a la Fase de Admisión.

El amor por el arte y la pintura han llevado a Teresa González Viegas, la nota más alta obtenida en la UPO y, en concreto, en la ciudad de Sevilla, a decantarse por estudiar Animación y Diseño de Videojuegos el próximo curso. La joven sevillana lo tiene claro. Con un 13,695 sobre 14, Teresa González, que estudia en el Colegio Alemán Alberto Durero de Sevilla ha alcanzado la nota más alta de la Universidad Pablo de Olavide.

La alumna comparte ya la alegría tras conocer el resultado con familiares y amigos, con quien quiere aprovechar el máximo tiempo posible antes de irse a Alemania el próximo curso para estudiar Animación y Diseño de Videojuegos.

"Presto mucha atención en clase, es esencial", es el secreto de Teresa. Trabajar diariamente, dedicar tiempo a lo que le apasiona, así como a la pintura, la joven también guarda un hueco para el deporte y además, forma parte del Voluntariado con niños del Centro de Refugiados de Sevilla. El espíritu esperanzador de Teresa le lleva a haber sido educada por su padre, arquitecto y su madre, médico anestesista.

Otra de las notas más altas obtenidas en Selectividad en Sevilla es la alcanzada por Esperanza Bernal Ledo, estudiante del CDP San Antonio María Claret. Con un 9,925 en la calificación general y un 13,925 sobre 14, la alumna se considera ambiciosa y reconoce querer siempre más. "Querer llegar al máximo, la ambición por llegar a ser mejor han sido mis claves", así lo reconocía la joven que sin duda ha logrado cumplir los objetivos que tenía en mente y que el próximo curso estudiará Medicina.

La joven estudiante define los días de exámenes de la Pevau, estresantes, de mucho nerviosismo y agobio, en los que sentía miedo a no ser capaz de llegar a conseguir su propósito. La madurez y confianza de Esperanza han dado las claves a Esperanza para lograrlo.

Destaca también por su calificación José Manuel Muñoz Díaz, del CDP Escuelas Francesas, que ha logrado alcanzar un 9,915 en la nota de acceso y un 13,915 en la nota de admisión. El joven sevillano estudiará Ingeniería Aeroespacial, aunque hasta el último momento ha estado pensando en matricularse en la carrera de Física.

Jose Manuel reconocía sentirse más nervioso durante los primeros exámenes, pero a modo que iban pasando los días sentirse más cómodo y relajado. "Estudio siempre que puedo, no solo cuando tengo examen", cuenta el alumno, que no sólo dedica tiempo al estudio días previos a los exámenes y que esta es la clave que le ha llevado a conseguir su gran brillante nota en la Pevau.