La familia de Sandra Peña acusa al colegio de "querer lavar su imagen"

La familia de Sandra Peña acusa al colegio Irlandesas de Loreto de "querer lavar su imagen" con un comunicado que "llega muy tarde". Así reaccionó Isaac Villar, tío materno y portavoz de la familia de la menor que se suicidó el pasado 14 de octubre en Sevilla, a la nota de prensa emitida ayer por el centro concertado en el que la adolescente cursaba estudios.

En dicho comunicado, el colegio pidió a la sociedad una "profunda reflexión" contra el acoso escolar y defendió su plan antiacoso, a pesar de que la madre de la víctima había acudido dos veces a la dirección del centro para comunicar que su hija estaba sufriendo insultos reiterados por parte de un grupo de compañeras de clase. El colegio separó a las niñas en distintas aulas, pero no registró la denuncia de la madre en la plataforma Séneca, como es preceptivo en estos casos para que la Delegación de Educación de la Junta tenga conocimiento y tome las medidas oportunas.

Si se obvia este proceso, la administración educativa no tiene constancia alguna de esta denuncia. Es justo lo que ha ocurrido en el caso de Sandra Peña, cuyo caso la Junta no conoció hasta el miércoles 15 de octubre, el día después de que la joven se hubiera quitado la vida. Peña, de 14 años, se arrojó desde la azotea del bloque de pisos en el que residía, en la calle Rafael Laffón, a escasos metros del colegio en el que estudiaba.

"No han entonado todavía un mea culpa"

El centro, que mantuvo silencio en los primeros días tras el suicidio, invitó ayer en su comunicado a una "profunda reflexión" y aseguró que ha potenciado los protocolos internos para detectar el acoso escolar. "Este comunicado llega tarde, muy tarde. Parece que nos mandan a reflexionar a todos por lo mal que lo estamos haciendo, pero ellos no han entonado todavía un mea culpa. No hemos oído de ellos un 'no lo hemos hecho bien' en el caso de mi sobrina. Hacen referencia a muchas medidas contra el acoso ahora, pero no dicen por qué no las aplicaron hace un mes", criticó con dureza el portavoz de la familia de Sandra Peña.

"Ojalá pongan en marcha todas estas medidas que comentan, para que no vuelva a ocurrir algo así, pero pensamos que es un comunicado que no dice nada, es más un decálogo de buenas prácticas con el que el colegio busca lavar su imagen tras lo ocurido", zanjó Isaac Villar.

El comunicado del colegio

La nota de prensa del centro arranca asegurando que están "profundamente consternados por el fallecimiento" de Sandra. "Nuestro profesorado, alumnado y nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el profundo dolor por el que está atravesando. Compartimos la conmoción que se está viviendo en Sevilla ante un hecho que nunca debería producirse".

El centro añade que está "profundamente comprometido con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar" del alumnado. "Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias", apunta.

"Desde el mismo momento en que se conoció la noticia, nos pusimos a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido. Paralelamente, hemos tomado la decisión de dar un paso adelante para conseguir que los centros educativos estemos lo mejor preparados posibles para atender a los alumnos que, por cualquier circunstancia, se encuentren en una situación de vulnerabilidad o necesidad", continúa el comunicado.

"Ecosistemas digitales"

El colegio sostiene que ha iniciado un análisis de su entorno educativo, con el "objetivo de seguir profundizando en los mecanismos actuales de atención integral" al alumnado. "Para avanzar en él y concretar un plan de acción", el centro solicitará el apoyo de "visiones externas, especializadas en psicología y en servicios sociales". "Terminado este proceso, compartiremos nuestras conclusiones con las instituciones y el resto de la comunidad educativa con el ánimo de que sirva a otros centros escolares".

Irlandesas Loreto hace una referencia al "contexto altamente sensible en el que urge abordar con más rapidez, flexibilidad y determinación situaciones de necesidad o vulnerabilidad" que los jóvenes pueden atravesar a lo largo de sus años de desarrollo. "Todo, dentro de la proliferación de ecosistemas digitales que también deben situarse en el centro de nuestra reflexión como sociedad. Buena prueba de ello son estos últimos días, en los que estamos asistiendo a la publicación de contenido en redes sociales altamente perjudicial para los propios menores. Como sociedad merecemos una profunda reflexión", insiste, en clara referencia a la difusión de imágenes de algunas estudiantes del centro en distintas redes sociales, así como las amenazas y pintadas sufridas en el propio centro. Estas menores, a las que se señala en las redes sociales como las presuntas acosadoras de Sandra, están dando clases de forma telemática en los últimos días por seguridad.

En manos de la Fiscalía y la Policía

El centro quiere participar activamente en esta reflexión y anuncia que abrirá "un espacio de diálogo en el que a través de la experiencia y conocimiento de las instituciones, familias, centros escolares, alumnado, asociaciones y expertos puedan acordar propuestas concretas de actuación". "Los retos a los que nos enfrentamos son mayúsculos y la respuesta debe ser contundente y unánime. Estamos convencidos de que, entre todos, podremos conseguir que Andalucía se sitúe a la vanguardia de un gran proceso de cambio que nos convierta en un país mejor", concluye el comunicado.

La muerte de Sandra está siendo investigada por la Fiscalía de Menores y por la Policía Nacional, que aún no ha cerrado su atestado. En los últimos días, ha tomado declaración a varios menores del colegio y ha estado analizando el teléfono móvil de la víctima. La familia ha depositado su confianza en los letrados José Manuel Roales Fernández y Verónica Ruiz Dávila, del despacho Nepeporam Abogados, que ejercerán la acusación en el caso.