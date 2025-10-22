El colegio Irlandesas Loreto pide una "profunda reflexión" contra el acoso tras el suicidio de su alumna Sandra

El colegio Irlandesas Loreto de Sevilla pidió este miércoles a la sociedad una "profunda reflexión" contra el acoso escolar, después de que el pasado 14 de octubre una alumna de este centro, Sandra Peña, de 14 años, se quitara la vida. La madre de la víctima había denunciado en dos ocasiones a la dirección del centro que su hija recibía insultos continuos por parte de un grupo de compañeras. El colegio separó a las niñas de clase, pero no elevó la denuncia a la Junta para que se abrieran los protocolos contra el acoso escolar y contra el suicidio, como así estaba obligado y así recordó la propia Consejería de Educación tras el fatídico suceso.

La muerte de Sandra está siendo investigado por la Fiscalía de Menores y por la Policía Nacional, que aún no ha cerrado su atestado. En los últimos días, ha tomado declaración a varios menores del colegio. El centro, que mantuvo silencio en los primeros días tras el suicidio, ha emitido este lunes un comunicado en el que invita a la reflexión y asegura que ha potenciado los protocolos internos para detectar el acoso escolar.

"Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. Nuestro profesorado, alumnado y nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el profundo dolor por el que está atravesando. Compartimos la conmoción que se está viviendo en Sevilla ante un hecho que nunca debería producirse", arranca la nota de prensa de las Irlandesas de Loreto.

El centro añade que está "profundamente comprometido con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar" del alumnado. "Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias", apunta.

"Desde el mismo momento en que se conoció la noticia, nos pusimos a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido. Paralelamente, hemos tomado la decisión de dar un paso adelante para conseguir que los centros educativos estemos lo mejor preparados posibles para atender a los alumnos que, por cualquier circunstancia, se encuentren en una situación de vulnerabilidad o necesidad", continúa el comunicado.

El colegio sostiene que ha iniciado un análisis de su entorno educativo, con el "objetivo de seguir profundizando en los mecanismos actuales de atención integral" al alumnado. "Para avanzar en él y concretar un plan de acción", el centro solicitará el apoyo de "visiones externas, especializadas en psicología y en servicios sociales". "Terminado este proceso, compartiremos nuestras conclusiones con las instituciones y el resto de la comunidad educativa con el ánimo de que sirva a otros centros escolares".

Irlandesas Loreto hace una referencia al "contexto altamente sensible en el que urge abordar con más rapidez, flexibilidad y determinación situaciones de necesidad o vulnerabilidad" que los jóvenes pueden atravesar a lo largo de sus años de desarrollo. "Todo, dentro de la proliferación de ecosistemas digitales que también deben situarse en el centro de nuestra reflexión como sociedad. Buena prueba de ello son estos últimos días, en los que estamos asistiendo a la publicación de contenido en redes sociales altamente perjudicial para los propios menores. Como sociedad merecemos una profunda reflexión", insiste, en clara referencia a la difusión de imágenes de algunas estudiantes del centro en distintas redes sociales, así como las amenazas y pintadas sufridas en el propio centro. Estas menores, a las que se señala en las redes sociales como las presuntas acosadoras de Sandra, están dando clases de forma telemática en los últimos días por seguridad.

El centro quiere participar activamente en esta reflexión y anuncia que abrirá "un espacio de diálogo en el que a través de la experiencia y conocimiento de las instituciones, familias, centros escolares, alumnado, asociaciones y expertos puedan acordar propuestas concretas de actuación". "Los retos a los que nos enfrentamos son mayúsculos y la respuesta debe ser contundente y unánime. Estamos convencidos de que, entre todos, podremos conseguir que Andalucía se sitúe a la vanguardia de un gran proceso de cambio que nos convierta en un país mejor", concluye el comunicado.