Más de 360 niños tutelados de Sevilla buscan una familia con la que pasar las vacaciones

"Ningún centro de menores, por muy bien que esté, puede cubrir o alcanzar los niveles de satisfacción que tiene una familia en un entorno seguro y estable, donde el niño se desarrolla con plena estabilidad". El coordinador del área de infancia y juventud de la asociación Paz y Bien, Benito Romero, resume así el espíritu de unos de los programas impulsado por la Consejería de Igualdad de ayuda a la infancia "más desconocido": el de Familias Colaboradoras.

Recogido en la reciente ley de Infancia y Adolescencia andaluza, el programa con el que la Asociación Paz y Bien trabaja desde 2018 pretende ofrecer a los menores atendidos en los centros de protección de Andalucía una alternativa familiar más allá de los centros residenciales donde conviven diariamente con otros menores. Una estancia temporal para la que se buscan candidatos y que cobra especial relevancia ahora que los menores se encuentran de vacaciones tras acabar el curso escolar.

Algo tan simple como un paseo en bicicleta, una tarde de cine, una buena conversación o apoyo a la hora de tomar una decisión importante, son algunas de los cometidos que puede desempeñar la Familia Colaboradora. "El desarrollo de estas acciones, tanto para los menores como para las propias familias, repercute favorablemente en el bienestar de ambas y en la mejora de su calidad de vida", apostilla Romero.

Según Romero, a día de hoy existe una carencia de personas y familias que desempeñan este papel con los niños de los centros de menores. En concreto en la provincia de Sevilla son, actualmente, más de 360 los niños y niñas menores tutelados que están esperando una Familia Colaboradora. "Simplemente tienen que ofrecer su tiempo libre", concreta el coordinador en Sevilla del área de infancia y juventud de la asociación. Para ello han realizado un llamamiento dirigido a todo tipo de unidades familiares que quieran prestarse a compartir tiempo con los menores tutelados mediante la puesta en marcha de la campaña Ahora te toca a ti, en la que familias participantes y menores exponen su experiencia y describen en qué consiste el proyecto.

El mejor ejemplo se da en la casa de Manuel y María José, participantes en el programa de Familias Colaboradoras y que temporalmente disfrutan de su tiempo junto a dos hermanas de seis y 13 años. "Cuando te cuentan el proyecto te das cuenta de que son muchos los menores a los que les hace falta de apoyo de una familia que, por muy poco que parezca, lo que reciben, por ejemplo durante un fin de semana, es muy grande lo que reciben a cambio", relata la pareja. El momento de llegar a casa por primera vez con las menores fue para ellos "como un Día de Reyes".

Uno de los cometidos de Paz y Bien, en relación a este programa, es buscar personas mayores de edad que, de manera altruista, estén dispuestas a ofrecer cariño, estabilidad y atención a los niños y niñas tutelados por la administración andaluza. El programa contempla todas las modalidades de familia, pudiendo ser monoparentales o entre personas del mismo sexo, con el único requisito de ofrecer la seguridad y tiempo de calidad que los menores necesitan. Ejemplo de ello es la familia de Jorge y Juan Carlos, que también cuentan su experiencia. Ellos empezaron la colaboración con un menor de 16 años. "Se nos ofreció directamente esa posibilidad de convertirnos en familias colaboradoras. Le preguntaron a el menor qué le parecíamos como familia colaboradora y por supuesto que él aceptó", afirman. Tras más de un año como participantes destacan muy positivamente la experiencia. "Nuestra mayor preocupación era organizar actividades con él para entretenerlo y sin embargo lo que el demandaba era justo lo contrario, estar tranquilos en casa con nosotros. Una atención individual", aseguran.

Francisco también forma parte del programa en solitario. Para él, la experiencia es "todo un aprendizaje". "Estas ayudando a los menores, pero es que también te estas ayudando a ti mismo", asegura.

El objetivo del programa se centra generalmente en compartir tiempo de calidad con niños y jóvenes que viven en los centros de protección en nuestra comunidad, de manera que puedan establecer vínculos afectivos con otras personas y que aprendan a relacionarse y convivir en un ambiente familiar de manera puntual. Estos apoyos fuera de los centros resultan fundamentales en el tránsito a la vida adulta de los menores y repercuten positivamente en el desarrollo personal, emocional y social de éstos.

Entre las ventajas de este programa respecto a las más conocidas familias de acogida o en adopción, desde Paz y Bien destacan las mayores oportunidades que supone para los menores adolescentes. "Este proyecto significa darle salida a los menores mayores porque el acogimiento de los niños que superan los 12 años es muy complicado y estas familias colaboradas tienen muchas ventajas para ellos y gracias a ellas muchos adolescentes están saliendo del centro", apostilla Romero que apunta, además, que esta modalidad de colaboración puede suponer "una vía para favorecer un futuro acogimiento de cara a la mayoría de edad del menor".

Carmen Rosendo es beneficiaria de este programa y relata la experiencia "orgullosa" y con "mucho cariño". "Yo llevaba desde los 15 años intentando encontrar una familia pero no la encontraba y me decían que ya era muy mayor y que la cosa se complicaba con los adolescentes. Esta posibilidad me surgió de la nada y no puedo estar más contenta. Fue todo muy rápido y, gracias a esta modalidad, en dos meses ya tenía una Familia Colaborara", relata la joven.

El programa Familias Colaboradoras es una iniciativa que desarrolla la Asociación Paz y Bien con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del IRPF. Si quieres ser Familia Colaboradora o necesitas más información puedes ponerte en contacto con la Asociación Paz y Bien a través del correo familias.colaboradoras@pazbien.org o el teléfono 954414103.