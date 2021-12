Las farmacias de Sevilla se quedan sin test de antígenos ante la avalancha de ventas

"Ayer fue la última petición que tuvimos antes de cerrar y hoy ha sido la primera al abrir la farmacia a las ocho y media". Quien habla es Enrique Ojeda, titular de la Farmacia El Porvenir, en el barrio del mismo nombre, y el producto al que se refiere, los famosos test de antígenos. La Navidad está a la vuelta de la esquina y cada vez son más quienes quieren acudir con seguridad para la salud a las celebraciones familiares o con amigos. Por ello, la venta de estas pruebas de autdiagnóstico en las farmacias sevillanas se ha disparado. "Sobre todo ha sido después del puente de la Inmaculada", dice el boticario. "En mi caso, puedo decir que de octubre a diciembre se ha multiplicado por ocho o, incluso, por diez la venta. En las últimas semanas la demanda ha sido horrible. En este mes hemos parado la venta en 80 porque no me quedan más", añade.

El problema puede ir a más. Algunos distribuidores también empiezan a quedarse sin stock y hay laboratorios que suministran a las farmacias que ya han avisado de que los pedidos no se podrán recuperar hasta enero. "Me llaman diariamente para hacerme pedidos grandes de 58, 40 30 test o hasta 200 que me han pedido para febrero, pero no tengo y no sé si podré disponer de ellos en ese tiempo", añade.

También en la Farmacia Pino Montano, ubicada en la calle Corral del Agua, se encuentran desbordados por la mayor demanda de estos test. "Básicamente es lo que pide uno de cada cuatro pacientes que viene cada día", dice el farmacéutico Joaquín Venegas. Pese al goteo constante de personas que preguntan por las pruebas, en esta farmacia, de momento, cuentan con existencias, pero empieza a haber preocupación por si pudiera darse un desabastecimiento generalizado. "Ya empieza a haber proveedores que nos dicen que no tienen. Por ponerle un ejemplo, Cinfa, que es uno de los laboratorios que todavía los suministra ha roto stock. En tres días ha vendido 300.000 cajas de cinco unidades en todo el país y eso es una barbaridad. No creo que se llegue a lo que pasó al principio con las mascarillas, pero es vedad que ya nos han puesto coto a los pedidos para que haya para todos", destaca.

Julio Cansino, de la Farmacia Cansino, en Castilleja de la Cuesta, también confirma este furor de los test de antígenos y estima que el aluvión de solicitudes irá a más durante las próximas semanas. "Hemos pasado en unos días de no vender prácticamente ninguno en un mes a vender 100 en un día", recalca. El miércoles por la noche se quedó sin existencias, pero ayer por la mañana recibió un pedido de 100 test. "Me volveré a quedar muy pronto sin ellos", adelanta el farmacéutico.

Los test de antígenos sirven para detectar si una persona está infectada con el virus y por lo tanto puede transmitirlo y se pueden comprar en las farmacias, sin receta y a un precio que ronda los 5 euros. Su fiabilidad, es más cuestionable. El propio Julio Cansino asegura que así se lo advierte a sus clientes. "A mi me da reparo que la gente pueda confiarse. Si es positivo, lo es, no hay error, pero hay muchos falsos negativos y eso preocupa. Se lo decimos a nuestros pacientes y, por supuesto, mejor que no hacerse nada, es hacérselo porque también hay una alta incidencia de catarros y gripe con los que se pueden confundir síntomas y por eso nosotros invitamos con cartelería en nuestras farmacia a los clientes a que se hagan test ante la duda, pero como una medida más, sin sustituir a las que ya sabemos de distanciamiento social, ventilación, mascarillas, y, por supuesto, evitar macroreuniones.

En esta línea, el epidemiólogo del Distrito Sanitario Sevilla, Eduardo Briones, recuerda que los test de antígenos "no tienen la misma sensibilidad que la PCR para detectar la infección". El experto pide cautela. "No podemos vender que es un sí o un no rotundo. Cuando son positivos, podemos decir que lo son, es decir, indican que se tiene infección y como tal hay que aislarse para parar la transmisión, pero utilizar un resultado negativo para estar tranquilos en comidas familiares o viajes, no es aconsejable. Yo apoyo que se hagan, pero con cabeza y sabiéndolos utilizar", añade.

Y es que, los test de antígenos no son infalibles. "Mi recomendación para aquellos que estén preparando comidas o reuniones familiares o de amigos en navidades sería hacer los test pero junto con otras medidas que son igual de importantes porque en cualquier momento una persona puede ser positiva asintomática y estar sentada al lado tuya. Estamos ante un importante aumento de la incidencia y puede haber positivos por cualquier lado, por lo que la prevención cobra todavía mayor importancia. El paquete para preparar una posible reunión tiene que ser hacerse test, pero a la vez tener en cuenta que las reuniones tienen que ser del menor numero posible y aplicar todas las medidas de prudencia que se puedan como el uso de las mascarillas, asegurar la ventilación, la distancia social y el lavado de manos, aunque esto pueda verse como el fastidiar una fiesta", recomienda el epidemiólogo sevillano.

Entonces, ¿para qué sirve un test de antígenos para autodiagnóstico? Briones, al igual que los farmacéuticos consultados, insisten en que es una barrera de protección más, como la mascarilla o la distancia social. Para dar positivo, en casos sintomáticos, se tienen que hacer "a partir de uno o dos días de empezar con síntomas porque es el momento en el que hay mayor carga viral en el tracto respiratorio". En casos asintomáticos, Briones explica la utilidad de realizarse distintas pruebas en momentos diferentes para "tener más posibilidades de intentar pillar al virus al realizar la prueba en días diferentes y, por lo tanto, en caso de estar contagiado, en distintos momentos de carga viral".