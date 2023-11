El fenómeno de Víctor del Valle: un peluquero de Sevilla que arrasa en Tik Tok

Son poco más de las nueve de la mañana. La calle José Laguillo -que conecta el centro de Sevilla con la estación de Santa Justa- presenta un tráfico fluido. Por la puerta del local número 25 (junto a la antigua Cigala de Oro) entra Víctor del Valle. Este peluquero de fama internacional gracias a las redes sociales aparece en su negocio. Lo hace con una mochila a la espalda, de color negro, al igual que el conjunto de camiseta y pantalón con el que viene vestido. Es el uniforme de trabajo.

La jornada laboral comienza en poco menos de media hora. Aún sin abrir, ya hay quien se llega para coger cita. "A las nueve me ha saltado el 'Google Calendar', me he duchado y me he venido de inmediato. Se me había olvidado". Es la frase con la que se disculpa por su retraso con los periodistas. Los anglicismos técnicos son una constante en el habla de este catalán de 50 años, que lleva tres décadas residiendo en Sevilla.

Llegó a la capital andaluza en 1992, el año de la Expo. Previamente estuvo trabajando en Barcelona y Madrid. En la Ciudad Condal compaginó los extintos estudios de BUP ("lo que delata mi edad") con los de Peluquería. Completó luego su formación con estancias en Inglaterra, Francia y Holanda. En Sevilla comenzó su andadura profesional en la peluquería de El Corte Inglés, que mantenía entonces un contrato con Canal Sur Televisión para cortar, peina y maquillar en algunos programas. Recuerda que lo hizo para el mítico espacio La Banda del Sur, con el que han crecido varias generaciones de andaluces.

Por cuenta propia desde 1995

En 1995 decidió abrir negocio propio y escribir su trayectoria laboral por su cuenta. Un emprendimiento en el que no ha dejado de marcarse nuevas metas. En la década pasada creó la sociedad con la que actualmente opera. El local en el que ahora presta sus reclamados servicios lo inauguró en junio de 2022. Un establecimiento que ya presenta la decoración de Navidad y que en pocos minutos registrará un lleno absoluto.

El reciclaje profesional se ha convertido en una constante de este sevillano de adopción, quien no pierde su deje catalán al hablar. A los 40 años estudió un master in business administration (de nuevo un anglicismo) para sumergirse en el mundo empresarial. "Soy peluquero de vocación y empresario por obligación", sentencia. En aquellos cursos conoció a una profesora de márketing que marcaría su futuro. "Ella era conocedora de mi labor estética, pero me advirtió que si lo que estaba haciendo no lo enseñaba y si en caso de enseñarlo no lo veía la gente, era como si no existiese", rememora.

Aquella reflexión se convirtió en un impulso para ampliar su mercado. "Yo contaba con una clientela muy incondicional, pero con esa formación, en la que tanto aprendí de la importancia de las redes sociales, decidí rejuvenecer mi 'target'". Un momento de cambio que le abrió una nueva faceta laboral. Su fama no tendría ya fronteras. Ahí están las cifras que avalan la metamorfosis. En Tik Tok cuenta con 280.000 seguidores y en Instagram, con 485.000. "Salvo Rocío Osorno, ningún 'influencer' en Sevilla tiene más seguidores que nosotros", afirma Víctor del Valle, que emplea la primera persona del plural cuando ya tiene a su alrededor varias empleadas, alguna de las cuales llega en monopatín eléctrico.

La pandemia también jugó a favor. "En los meses de confinamiento, las jóvenes veinteañeras enseñaron a sus madres de 40 y de mayor edad a usar Instagram y Tik Tok como entretenimiento. Eso les abrió una ventana al mundo e hizo posible que me vieran más seguidores. Cuando pudimos reabrir, tenía ya una lista de espera de 300 personas. Esa cifra se ha mantenido", detalla Del Valle.

Los vídeos que sube a las redes sociales (entre tres y cinco al día) suponen una auténtica masterclass (sigamos con los anglicismos) sobre cambios estéticos: cortes de pelo impecables, coloraciones naturales y peinados exclusivos que mejoran por completo la imagen de una persona. "Aquí no sólo llegan buscando un buen servicio, sino a vivir una experiencia". La afirmación de Víctor la corrobora minutos después Mercedes Quiñones, una mexicana que viene acompañada de su hija Isabel. Ambas están de viaje en Marruecos y a primera hora de la mañana han tomado un vuelo hacia Sevilla para estar puntuales en esta peluquería. Cogieron la cita hace meses. "Quiero un cambio por completo, de los que Víctor hace en Tik Tok", reivindica esta mujer de pelo corto y canoso. Su hija reclama algo igual.

200 llamadas al día

En este negocio reciben entre 150 y 200 llamadas diarias para reservar cita. Tanto de mujeres como de hombres. Sin olvidar otros 200 mensajes de whatsapp por los que también se solicita día y hora para ser atendidos por este equipo de profesionales. El grupo de trabajo lo conforman 17 empleados, cifra que supera la veintena al sumarse quienes se encuentran en prácticas.

Uno de los motivos del éxito de Víctor del Valle en las redes se debe a la gran expresividad y naturalidad que muestra al grabar los vídeos. El fotógrafo lo comprueba cuando pide que pose para la entrevista. Los gestos con manos y cara lo llenan todo. Hacen mucho más creíble su relato.

Cuando se sumergió en este mundo, "regalaba" los servicios de estética a las influencers y pagaba a las modelos. La tortilla se ha dado la vuelta. Son las influencers las que acuden ahora a su peluquería para lograr un sello de exclusividad. Es el único anglicismo que a Víctor no le gusta. "A mí la palabra 'influencer' me suena a chupóptero. Y yo no lo soy", asevera este profesional, que prefiere hablar de celebrities.

Desfiles y famosos

Por sus manos pasan rostros conocidos como los de María José Suárez, Raquel Revuelta y Álvaro Muñoz Escassi. Y otros no tanto, como Manuela Villena, esposa de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. En el desfile de Dior, que tuvo lugar en la Plaza de España en 2022, prestó el servicio de beauty rooms, por el que acudía a los hoteles donde se hospedaban invitados para peinar y maquillar. Lo mismo hará para la gala de los Grammy Latinos que se celebra en Sevilla la próxima semana.

Faltan cinco minutos para las diez. Víctor se mete en su peculiar despacho, una especie de backstage (el último anglicismo) detrás del salón de belleza. Allí se toma un desayuno a base de tostada y café. Nos agradece la visita. Se despide con una frase que resume su experiencia en las redes sociales y en la que no esconde su "autorreconocido" ego: "La mejor publicidad ahora soy yo mismo".