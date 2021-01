Una foto íntima, un destierro y una pelea

Una fotografía íntima realizada hace más de seis meses fue el origen de una pelea ocurrida en el centro comercial Lagoh, en Sevilla, las pasadas Navidades. Una menor de 14 años resultó herida con arañazos y un mordisco en la cara. El episodio ha provocado una rivalidad entre dos familias que se han intercambiado mensajes a través de las redes sociales.

Las dos adolescentes pertenecen a sendas familias de las Tres Mil Viviendas. El padre de una de ellas ha grabado un vídeo y lo ha publicado en las redes sociales explicando lo que ocurrió. Según él, las niñas eran dos amigas que tenían muy buena relación. Se hacían fotos una a otra, hasta que una de ellas hizo a su amiga una fotografía íntima en el cuarto de baño y luego la subió a una red social. Según el padre, fue un error pero alguien vio la imagen, hizo una captura y ésta circuló a través de los teléfonos móviles de muchas personas.

La distribución de la imagen causó un grave perjuicio a la imagen de la menor, que tenía sólo 13 años en el momento de los hechos. La chica recibió varios mensajes de cuentas anónimas en las que se le insultaba gravemente y se le cuestionaba su honra, lo que le causó una profunda depresión de la que aún no ha salido. La madre de esta menor acudió a la Policía para que la fotografía se retirara de las redes sociales y denunció a varias cuentas, sin llegar a hacerlo entonces contra la autora.

Aquello provocó un encontronazo entre ambas familias, que los padres trataron de solucionar. El padre de la autora de la foto pidió a perdón a los de la fotografiada y aceptó un destierro, algo habitual entre los gitanos cuando alguien ha ofendido o agraviado a otra persona. Se marcharon unos meses a otro barrio de Sevilla. La chica también grabó un vídeo admitiendo que había hecho la fotografía por error, para que nadie pensara que su amiga había posado voluntariamente.

Según el relato del padre de la autora de la foto, todo quedó aclarado rápidamente entre él y el padre de la otra menor, aunque no fue así con la madre. Siempre según este testimonio, la mujer pidió a a este hombre que fotografiara y grabara a su hija desnuda, a lo que éste se negó. Hubo después incluso un intento de agresión, que no llegó a nada al no encontrarse ambas partes.

Sin embargo, ambas chicas coincidieron por azar en el centro comercial Lagoh. La autora de la foto iba con una hermana mayor y la fotografiada con su madre. Al verse, las dos menores discutieron y comenzaron a pelearse. Según el padre de la primera, la madre de la otra atacó a su hija, a la que arañó en el rostro y llegó a propinar un mordisco, con la clara intención de dejarla marcada.

La tensión entre ambas familias sigue siendo fuerte, pues el padre advierte que no dudará en sacar a la luz algunos asuntos antiguos de la otra parte para proteger a su hija. "A mí me da igual. Si tenéis que volar todos, vais a volar todos", llega a decir este hombre en su publicación en las redes.

La madre de la fotografiada, que publicó otro vídeo en respuesta al del padre de la autora de la foto, asegura que quienes se golpearon fueron sólo las dos menores y que ella lo que hizo fue separar. También su hija resultó lesionada. La mujer explica que estuvo la Policía y a ella no la detuvieron. Además, la mujer asegura que la fotografía que originó todo este desencuentro no fue un error sino que fue hecha a propósito, y que la autora seguía amenazando a su ex amiga con difundir la fotografía.