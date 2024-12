La fotógrafa del 'Cementerio de Curros' que inspiró a Álex de la Iglesia para '1992': "Se han hecho videoclips y memes sin citarme"

1992 es la nueva miniserie de Netflix ambientada en la Exposición Universal de Sevilla. Se trata de un thriller en que, tras el asesinato de su marido, Amparo (Marian Fernández) percibe el siguiente detalle: en la escena del crimen aparece un muñeco de Curro junto al cadáver quemado de la víctima. La recordada mascota de la Expo adquiere un cáliz siniestro en esta producción de Álex de la Iglesia, para la que el propio director reconoce haberse inspirado en unas fotografías que vio en X (antes Twitter) del conocido como 'Cementerio de Curros'.

Piedad Bejarano (Sevilla, 1990) es la persona que acuñó un término que ha calado en el imaginario colectivo. "Estuve cinco años estudiando Periodismo en La Cartuja y quería criticar la dejadez de un espacio que no se supo aprovechar tras la Expo", explica la autora de las instantáneas en declaraciones a Diario de Sevilla. Esta oportunidad llegaría más tarde, en 2015, cuando a Bejarano le encargan realizar un fotolibro para una asignatura del ciclo de Fotografía que cursó en la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Pero lo más llamativo es que Curro tuvo un papel secundario en este trabajo académico.

"Cada vez que iba a casa de un amigo pasaba por delante del Cementerio", recuerda la fotógrafa, que se trata en realidad de la tienda Romano Antigüedades de Alcalá de Guadaíra. Allí se amontonan decenas de los balancines que un día fueron atracciones de la Expo. "Se me ocurrió que las fotos de Curro fueran el hilo conductor que enlazaran con el abandono de La Cartuja", agrega Bejarano. La autora expuso las fotografías en una exposición autofinanciada en Sevilla y presentó el trabajo en el Photon Festival de Valencia. Aunque el verdadero boom surge cuando el 'Cementerio de Curros' salta a la prensa.

De la viralidad al reconocimiento: "He contribuido al boom de Curro"

Fuera del contexto académico, Bejarano rescataría las fotografías con motivo del 25 aniversario de la Expo en 2017. "Vice se interesó en las fotos de Curro y mi artículo se volvió viral", expresa y añade, "incluso se publicó en la versión en inglés". A partir de entonces, la autora perdió el control de las instantáneas. "Las han utilizado en un montón de sitios sin citarme, en videoclips y hasta han hecho memes", asegura.

La frustración inicial que Piedad atribuye a la celeridad de la era Internet no ha logrado eclipsar "el orgullo de haber inspirado a un director de cine de la categoría de De la Iglesia", con quien afirma no haber contactado nunca. Otra consecuencia positiva fue la elección de una de las fotos de Curro para la portada del libro Cómo hemos cambiado: La transformación de España a través de la cultura pop (Ediciones Península, 2020) de Juan Sanguino. "También hay ejemplos de buenas praxis; la editorial se puso en contacto conmigo y me compró los derechos", matiza la fotógrafa.

La también periodista cree haber conseguido su objetivo inicial de poner el foco sobre el abandono de las instalaciones de la Expo de Sevilla. "Los medios replicaron infinitos reportajes del 'Cementerio de Curros'", apunta, cuando este no era un tema habitual en la prensa de hace una década. "Ahora hay un boom de la figura de Curro al que, humildemente, creo haber contribuido un poquito", opina la fotógrafa. Finalmente, Bejarano admite que aún no ha tenido ocasión de ver 1992: "Tengo ganas de ver en qué ha derivado todo esto".