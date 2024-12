Las redes critican la nueva serie '1992' por su proyección de Sevilla: "Por favor, un poquito de documentación..."

La nueva miniserie de seis episodios 1992, dirigida por Álex de la Iglesia y estrenada por Netflix, ha generado una ola de críticas en las redes sociales, especialmente por su representación de la ciudad de Sevilla. Ambientada en la Expo'92, la serie sigue a una viuda y un expolicía que investigan una serie de asesinatos relacionados con el evento, en los cuales todas las víctimas han sido quemadas y se encuentra un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo.

Aunque el proyecto generó gran expectación antes de su estreno, especialmente por la popularidad del director y la prominencia de Sevilla como escenario, la respuesta de los espectadores en general ha sido mayormente negativa. Muchos consideran que la serie cae en clichés y estereotipos, dando una imagen distorsionada de la ciudad.

Plataformas como X (antes Twitter) se han convertido en un hervidero de críticas hacia 1992. Algunos usuarios han sido especialmente duros con la series: "Menuda oportunidad desaprovechada" o "Estoy viendo 1992 y es que no sé ni por dónde empezar a comentar. Pocas veces he visto una serie con tantas incongruencias. Es flipante" son dos ejemplos de una reacción negativa generalizada.

Coches de caballo en Santa Justa o nazarenos en un ensayo

En TikTok, las críticas han sido igualmente contundentes. Una usuaria, cuyo vídeo se ha vuelto viral, desgrana los errores más llamativos de la serie. En su intervención, no duda en señalar detalles que rompen con la realidad de Sevilla: "Escúchame, Álex de la Iglesia. ¿Tú te has bajado alguna vez del tren en Santa Justa? ¿Has ido a la puerta de Santa Justa y había un coche de caballos en la zona de los taxis?".

Se refería a una de las escenas iniciales de la serie, en la que la protagonista llega a Sevilla en el AVE desde Madrid, y al salir de Santa Justa, hay un coche de caballos esperando. "Un poquito de documentación. Una cosa es que Sevilla y Andalucía en general estén muy estereotipadas y otra cosa es que tú pongas cosas falsas ahí que no pasan", aseguraba.

La situación es aún peor teniendo en cuenta que en la estación también hay dos yonkis que parecen querer robar, que parece proyectar una imagen negativa y peligrosa de la ciudad: "Nada más que se baja la muchacha en Santa Justa, dos yonquis mirando, que parece que le van a robar hasta la vida. Eso no pasa, tampoco, ¿vale? Que lo sepáis, que es que aquí no hay ese peligro".

Además de los coches de caballos, la usuaria destaca otra escena que le resulta especialmente llamativa: "En un ensayo de una cofradía de costaleros, hay nazarenos. ¿Cuándo ha habido nazarenos en un ensayo de una cofradía? ¿Alguien me lo puede explicar?".

Finalmente, la usuaria lanza un contundente mensaje: "Cuando promocionáis estas cositas, aseguraros de que a los espectadores que os ven también les va a gustar, porque si no, luego decís que no se fían de vosotros. Normal, yo tampoco me fiaría..."

Otro de los aspectos más comentados de 1992 es la constante presencia de la lluvia, un elemento que parece omnipresente en la serie. Esto ha desconcertado a muchos espectadores, ya que Sevilla no destaca precisamente por su clima lluvioso. La capital andaluza es conocida por sus altas temperaturas y su clima seco, con apenas unos pocos días de lluvia al año, lo que hace que esta representación resulte poco realista.