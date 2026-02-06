Las fotos de la crecida del río Guadalquivir en Lora del Río por la borrasca Leonardo

El río circula a unos 3.000 metros cúbicos por segundo y el Gobierno calcula que el "pico" se alcanzará entre el sábado y el domingo. "Pues claro que el río está desbordado. El río está para verlo". Con estas dos frases nada técnicas pero entendibles al cien por cien, un vecino de Lora del Río respondía a otro que dudaba de cómo estaba el Guadalquivir mientras ambos paseaban por la calle Guadalupe. Unos minutos antes, la zona había sido visitada por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, que pedían precaución a quienes vivan cerca de los cauces, tanto del río grande como del arroyo Churre.
1/14Las fotos de la crecida del río Guadalquivir en Lora del Río por la borrasca Leonardo/Juan Carlos Muñoz
