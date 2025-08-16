Fuentes de Andalucía, con 44,2 grados, récord de temperaturas en plena ola de calor en España

Fuentes de Andalucía vuelve a ser por segundo día consecutivo el municipio donde más subió el termómetro de toda España. Unos 44,2 grados a pasadas las cinco y media de la tarde que invitaban a permanecer en casa con el aire o el ventilador a toda pastilla en esta localidad de la campiña. Los fontaniegos están viviendo durante dos días seguidos en un auténtico horno. El festivo del 15 de agosto los termómetros de esta localidad conocida por su carnaval y por su arquitectura barroca llegaron a los 43,6 grados. No se queda atrás Morón de la Frontera, que a esa misma hora registraba según la Aemet 43,5 grados, ni Sevilla capital con 43,3 grados en la estación de Tablada.

Los días de intenso calor van dejando huella en el ánimo y casi nadie, solo unos pocos turistas, se atreven a pasar por las calles de la ciudad mientras que el sol está en lo más alto. Aunque según la Aemet, la temperatura alcanzada en el medidor del aeropuerto de San Pablo fuera de 43,3 grados hacia las cuatro de la tarde, la humedad del 13% hace que la sensación térmica fuera más cercana a los 45 grados. Esto, unido a la concatenación de varios días con altísimas temperaturas hace que la sensación de bochorno sea aún mayor. En cualquier caso, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por altas temperaturas en la campiña sevillana y Emergencias 112 recomienda no salir de casa en las horas centrales del día. Unas recomendaciones y un aviso que estarán activos al menos hasta mañana domingo, cuando las temperaturas volverán a alcanzar los 44 grados.

No se libran del calor ni la Sierra Morena de Sevilla ni la Sierra Sur, donde permanecerá activo durante todo el domingo el aviso naranja con unas temperaturas que alcanzarán los 40 grados.

Ante esta situación algunos municipios como el de Tomares han abierto su piscina gratis o han ampliado el horario. En el municipio aljarafeño, se permitirá que los vecinos entren gratis a la piscina municipal hasta completar el aforo, siempre que muestren su DNI, hasta la media noche. Los abonados podrán hacerlo desde las 12:00 hasta el cierre a medianoche y los no abonados, a partir de las 14:00.

La entrada de una masa de aire fresco del Atlántico debería hacer bajar las temperaturas a partir del lunes. Un alivio que no llegará hasta el martes a Sevilla, con unos 35 grados. Para el lunes las temperaturas previstas en Córdoba y Sevilla superan los 40.

Desde Emergencias 112 se insiste en extremar la precaución durante estos días de calor, sobre todo en la población más vulnerable a las altas temperaturas como niños, ancianos y personas enfermas. Insisten en que el calor es un factor de riesgo y es necesario evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, además de mantenerse siempre bien hidratado. En el caso de tener la suerte de estar cerca de una piscina o una playa, lo más prudente es entrar despacio en el agua para aclimatar al cuerpo al cambio de temperatura. el 1-1-2 ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes. El 1-1-2 aconseja, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados. Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.