Fotos del calor extremo: aviso rojo en Sevilla en el fin de semana

La recta final de la ola de calor llega con valores muy altos en Sevilla. Se ha declarado la alerta roja en la campiña sevillana durante todo el fin de semana.
