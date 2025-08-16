DIRECTO
Situación de los incendios forestales en Andalucía
Calor extremo en Sevilla
Calor extremo en Sevilla / Juan Carlos Vázquez Osuna

Fotos del calor extremo: aviso rojo en Sevilla en el fin de semana

Aviso rojo en Sevilla este fin de semana: El 112 pide no salir a la calle en las horas de más calor

La recta final de la ola de calor llega con valores muy altos en Sevilla. Se ha declarado la alerta roja en la campiña sevillana durante todo el fin de semana.

