El Gobierno achaca al temporal y a la presión policial la presencia de narcolanchas en Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, achacó este miércoles al temporal y a la "presión policial" el hecho de que las narcolanchas remonten el río Guadalquivir hasta Sevilla. "No es la primera vez que sucede, aunque no deja de llamar la atención y hemos visto imágenes llamativas", admitió Toscano. Al menos cinco embarcaciones semirrígidas, todas ellas dedicadas al petaqueo, fueron vistas este martes remontando el Guadalquivir a la altura de la isla de la Cartuja.

"Cada vez que hay una situación de temporal, tanto en la costa como en la desembocadura del río, estas embarcaciones tratan de protegerse río arriba. No podemos obviar que la presión policial está siendo importante y también, río abajo pero dentro de la provincia de Sevilla, se ha procedido a la utilización de medios técnicos para controlar la entrada de lanchas. No son medios estrictamente policiales, pero que sí contribuyen a la labor policial", apuntó Toscano. Todos estos factores contribuyen, según el subdelegado, a que los narcos busquen refugio cada vez más lejos de la costa.

"Afirmo que cada vez que hay una situación de temporal en la costa y en el río se produce una subida de embarcaciones. Y a esto hay que sumar la presión policial, que hace que los componentes delictivos busquen nuevas fórmulas y espacios para protegerse", insistió Toscano, que recordó que en el último mes se han interceptado dos grandes alijos de cocaína en el entorno del Guadalquivir, uno de 7.000 kilos en Coria del Río a finales de diciembre y otro de casi 3.000 en La Puebla a principios de enero.

El subdelegado no quiso dar una cifra de las narcolanchas que han sido detectadas, pero sí explicó que fueron controladas desde tierra y mediante medios aéreos tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil. "A partir de ahí, ya no puedo entrar en cuál es la operativa de actuación de las Fuerzas de Seguridad. Hay vigilancia e investigación, más no puedo decir". Toscano dijo que, según los primeros datos, ninguna de las embarcaciones iba cargada de droga, aunque es algo que no puede "asegurar al 100%" porque la investigación está abierta.