Ni rastro de gripe y bronquiolitis en Sevilla por las medidas contra el Covid

Los virus respiratorios se esfuman en pandemia. Las dos enfermedades por excelencia que cada año ponen en jaque al sistema sanitario en los meses de frío, gripe y bronquiolitis, prácticamente han desaparecido esta temporada. Sólo el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la actual pandemia mundial, se deja ver en las consultas médicas y en los laboratorios de microbiología de los hospitales en un año marcado por la mayor crisis sanitaria de la historia reciente. Neumólogos y pediatras sostienen que las medidas de protección contra el Covid-19, que también sirven para proteger de otros virus respiratorios, están detrás de esta caída de la incidencia de estos patógenos, también con elevadas tasas de mortalidad.

"La incidencia de la gripe este año no es que sea baja, es que es bajísima. No existe", afirma el jefe de Neumología y Cirugía Torácica del Hospital Virgen del Rocío, Francisco Ortega, que apunta que, además de la efectividad de las medidas para atajar el coronavirus como la ventilación de espacios, el uso de mascarillas, las restricciones en los contactos sociales o la mayor higiene de manos, también hay que tener en cuenta el claro aumento en las vacunaciones contra la gripe. "Este año se han batido récord porque se ha sensibilizado más la gente y también a los sanitarios y, en cierto modo, creo que esto es un factor que también ha debido incidir positivamente".

El doctor detalla que también han bajado las neumonías no Covid y otras infecciones respiratorias. Incluso los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que suelen agravarse por los virus típicos del periodo invernal, empeoran menos que otros años porque las medidas anti Covid frenan esos patógenos. "Hemos pasado de tener la mayor parte de nuestra planta en el hospital ocupada con estos enfermos a básicamente no haber visto casos este año", manifiesta.

La misma sensación comparte su homólogo en el Hospital Virgen Macarena, el doctor, Agustín Valido, que califica de "anecdótica" la incidencia de la gripe en su área de influencia. Explica que, de manera general, a lo largo del año, aproximadamente el 50% de los ingresos hospitalarios en su área se concentran entre los meses de noviembre y marzo, con más de 500 nuevas hospitalizaciones en los años previos a la pandemia. "La mayoría secundarios a cuadros de infección respiratoria que provocan agudizaciones o descompensaciones en enfermos crónicos", matiza, al tiempo que subraya que "nada de esto se ha dado este año".

Al respecto, apunta a que la nula incidencia de estos virus respiratorios era algo "previsible", por la "efectividad" de las medidas anti Covid, y que ya se había experimentado, anteriormente, en otros puntos del mundo en el hemisferio Sur durante su periodo invernal, como es el caso de Australia. "Lo teníamos como ejemplo y, efectivamente, así se ha cumplido", destaca.

Los especialistas se refieren a esos cuadros en adultos, pero también en los niños se ha dado este fenómeno. El virus sincitial, principal enemigo de los bronquiolos de los más pequeños, también ha disminuido de forma muy significativa su incidencia este año. Elena Vázquez es neumóloga infantil en el Hospital de Valme y así lo corrobora. "De haber seguido el mismo curso que años anteriores, se habría alcanzado el pico de virus respiratorio sincitial hace varias semanas, y el pico de gripe estaría actualmente en curso, pero esta circunstancia no ha ocurrido por el momento en la temporada actual. Desconocemos qué ocurrirá más adelante", afirma.

La doctora apunta que, "habitualmente", las infecciones respiratorias suponen una importante demanda asistencial en los servicios pediátricos en la época de frío. Alrededor del 75% de los lactantes en su primer año de vida pueden padecer una bronquiolitis, y de ellos, un 2 ó 3% puede requerir ingreso por este motivo. "En la temporada actual, los ingresos por infecciones respiratorias han disminuido más de un 90% en nuestro hospital respecto a años previos. No hemos detectado ningún caso de gripe ni de bronquiolitis hasta el momento", afirma. Respecto a la gripe, la neumóloga señala que puede afectar al 10 ó 40% de los niños durante las epidemias, de los que, hasta el 1% puede requerir hospitalización.

"La media de hospitalización en meses epidémicos por infecciones respiratorias virales en nuestro centro estaba alrededor de tres ingresos diarios en temporadas previas. Sin embargo, en el periodo actual no se han alcanzado niveles epidémicos de bronquiolitis ni de gripe, por lo que el número de asistencias y de ingresos por estos motivos ha disminuido considerablemente. Es fundamental el papel de los servicios de vigilancia epidemiológica para detectar posibles cambios en esta tendencia, que pudieran requerir más adelante adecuación de medidas sanitarias al respecto", añade.

Tampoco en los centros de salud están viendo casos de gripe o bronquiolitis entre los menores. Así lo constata el pediatra en en el centro de salud Amante Laffón, en Sevilla capital, y secretario general de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), Cristóbal Coronel. "A estas alturas ya teníamos que estar pasando la cresta y, de momento, aún no he declarado ninguna de las dos entidades. Al parecer es generalizado en toda España y es cierto que yo no he visto clínicamente ninguna gripe ni bronquiolitis, pero también es cierto que aquí este año la red de centinelas no ha declarado ninguna", señala facultativo y advierte: "respecto a la gripe, nos preocupa el que el no haber virus circulante este año habrá menos inmunizaciones en este sentido y tampoco podemos diseñar una vacuna que sea efectivas para las cepas circulantes porque no podemos preverla con seguridad por lo que estaremos más desprotegidos en los años siguientes".

Coronel destaca el cambio de tendencia en sus consultas en el último año, en el que, la atención de patologías provocadas por virus respiratorios ha caído "de una media de 15 a 30 diarias" en años anteriores a "raramente superar los cinco o diez casos". En su lugar, están prevaleciendo cuadros de alergias (urticarias, asma, bronquitis), problemas ortopédicos y traumas y, sobre, todo mucha patología paracovid, que serían, según explica el doctor, "procesos que no han consultado durante mucho tiempo, han preocupado a los padres y que progresivamente van consultando porque la situación no puede demorarse más y, por lo tanto, son casos más graves".

Por otro lado, el pediatra defiende la perspectiva defendida por la publicación The Lancet, que se refiere la pandemia del Covid como una sindemia. "Hay que tener en cuenta que esto es algo ya que va a alterar todo lo existente previamente, y no sólo en la forma de trabajar en salud sino en cómo nos enfrentamos al virus desde un enfoque biológico y social, con repercusión en todas las facetas de nuestra vida y con una crisis existencial, emocional o de valores", subraya.