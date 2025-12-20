La gripe vuelve a tensar las Urgencias y Observación de los hospitales de Sevilla: "Estamos a reventar"

La presión asistencial vuelve a sentirse con fuerza en los hospitales sevillanos al calor del aumento sostenido de los casos de gripe y otras infecciones respiratorias. Aunque desde la Consejería de Sanidad se insiste en un mensaje de tranquilidad y se asegura que los centros funcionan dentro de los parámetros habituales para estas fechas, los profesionales describen un escenario muy distinto: urgencias saturadas, falta de camas y personal exhausto, especialmente en hospitales como el Virgen del Rocío y el Virgen de Valme.

La provincia de Sevilla ha registrado en la última semana una tasa de 44,3 casos de síndrome gripal por cada 100.000 habitantes, frente a los 41,7 de la semana anterior, consolidando la tendencia ascendente de la onda epidémica de esta temporada. Andalucía se sitúa ya en 38,1 casos de media, cuando hace apenas una semana eran 33,5, y Sevilla continúa entre las provincias con mayor incidencia, solo por detrás de Cádiz, con Córdoba y Granada a continuación.

Este contexto llevó al consejero Antonio Sanz a confirmar días atrás que Andalucía había alcanzado el umbral epidémico de la gripe, aunque subrayando que el incremento "entra dentro de lo esperado". El responsable autonómico recordó ayer que está activo el Plan de Alta Frecuentación -actualmente en Fase 0- y reiteró la recomendación del uso de mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, siendo obligatoria en aquellos que hayan tenido que activar el plan en varias ocasiones durante la última semana.

Urgencias y salas de Observación, al límite

Desde dentro, la percepción de los profesionales es clara. En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el personal consultado es contundente. "Estamos a reventar", aseguran algunos profesionales consultados por este medio. Según relatan fuentes cercanas al centro, las Urgencias se encuentran "colapsadas", con una media superior a los 30 pacientes en Observación a la espera de una cama de ingreso, que se van liberando "con cuentagotas". La presión es tal que, durante la noche del jueves, algunos pacientes tuvieron que ser derivados a la sala de despertar, habitualmente reservada para el postoperatorio, una medida que se adopta únicamente en situaciones de gran saturación.

El principal problema, apuntan desde el servicio, es el elevado número de pacientes con patología respiratoria grave. La situación habría requerido, según el personal consultado, a solicitar desde las Urgencias respiradores y equipos de alto flujo a la planta de Neumología ante la falta de recursos disponibles.

Pese a ello, los profesionales reconocen que, técnicamente, el centro aún no ha registrado los criterios oficiales de alta frecuentación. Los registros de urgencias se mantienen dentro de lo que, desde la pandemia, se ha convertido en la nueva normalidad: más de 400 atenciones diarias. En concreto, el hospital contabilizó 404 urgencias el 17 de diciembre, 446 el día 16 y 453 el lunes 15, la cifra más alta del último mes.

Ante estas cifras, el personal de enfermería de Urgencias del Hospital General explica que "la normalidad ahora es superar los 400 pacientes diarios". "Algo que antes del Covid era una cifra récord", añaden. Sin embargo, advierte de que las estadísticas no reflejan la gravedad real de los casos. "En esta época atendemos muchos pacientes geriátricos, con mucha comorbilidad y cuadros respiratorios graves. No es lo mismo un joven con gripe que un anciano con neumonía y patologías crónicas, que requiere mucho más tiempo, más personal y más ocupación de camas", subraya. En este contexto, añade, los fallecimientos en observación "aumentan exponencialmente" en estos días.

La situación se repite en el Hospital Universitario de Valme. Según personal del centro, apenas quedan camas disponibles, hay pacientes atendidos en sillas de ruedas por falta de espacio y alrededor de una treintena de personas pendientes de ingreso. Los traslados al Hospital El Tomillar se han intensificado como vía de escape ante la saturación.

El Sindicato de Enfermería Satse ya denunció esta semana el "colapso" de las Urgencias del centro, con pacientes hacinados en pasillos y salas de espera "en condiciones indignas". Según el sindicato, tras un fin de semana especialmente crítico, la situación se ha mantenido durante el lunes y el martes, con pacientes "en tierra de nadie" durante horas, sin responsable asistencial claro, y con Urgencias asumiendo incluso ingresos programados de Traumatología.

Satse insiste en que lo que ocurre en Valme no es un pico puntual, sino el resultado de "un problema estructural" que responde según el sindicato, a un "exceso de población asignada, falta de planificación, desorganización e improvisación constante". "El sistema se sostiene gracias a las enfermeras, que están asumiendo cargas inhumanas y funciones que no les corresponden, sin protocolos claros ni recursos suficientes", denuncia el sindicato, que exige medidas inmediatas, un refuerzo urgente de plantillas y la depuración de responsabilidades, incluyendo el cese del equipo directivo y de los responsables de Urgencias.

De forma general, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido también de que el sistema sanitario andaluz se encuentra "al límite" por la alta incidencia de gripe, Covid-19 y otras infecciones respiratorias, una situación agravada, según el sindicato, por la falta de personal. Insisten en que el Hospital de Valme figura entre los centros donde la situación es "muy preocupante".

Frente a estas denuncias, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sostiene que los hospitales andaluces y sevillanos están registrando "un número de urgencias dentro de los parámetros de normalidad para estas fechas", con fluctuaciones diarias que se resuelven "con las herramientas disponibles dentro del plan de alta frecuentación". En el Hospital Virgen Macarena, de hecho, el personal consultado asegura que, por el momento, "todo está muy tranquilo".

Vacunación en máximos

Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza con fuerza. Sevilla lidera la inmunización frente a la gripe en Andalucía, con 432.311 personas vacunadas, la cifra más alta de la comunidad. En total, se han administrado 1.843.593 dosis antigripales y 759.322 frente a la Covid-19, superando ya los datos de la campaña anterior en poco más de dos meses. Además, el 94,5% de los lactantes nacidos desde el 1 de abril han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial, principal causante de la bronquiolitis.

Pese a los mensajes de calma institucional, la realidad que describen muchos profesionales es la de un sistema sometido a una tensión creciente, en plena fase ascendente de la epidemia de gripe y con el invierno aún por delante.