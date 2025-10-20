Grupo Fonsán modernizará el Muelle de las Delicias con una inversión de tres millones

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha adjudicado a Grupo Fonsán, a través de su empresa especializada Resinte, el contrato para la modernización integral del Muelle de las Delicias. Esta significativa intervención busca prolongar la vida útil de esta infraestructura centenaria en medio siglo, con una inversión que supera los tres millones de euros y un plazo de ejecución estimado de diez meses. Esta iniciativa representa un paso crucial en la actualización de las instalaciones portuarias sevillanas, al tiempo que fortalece la conexión del Puerto con la ciudad, impulsando actividades cívicas, turísticas y culturales.

El Muelle de las Delicias, que cuenta con una línea de atraque de aproximadamente 800 metros y una tipología clásica de principios del siglo XX, será objeto de mejoras sustanciales. El proyecto abarca la rehabilitación de daños por corrosión en losas y vigas situadas en el cantil, la protección mediante pintado de las superficies de hormigón y la reparación de juntas. Es fundamental destacar que el muelle permanecerá plenamente operativo durante los diez meses de ejecución. Por ello, la planificación de las obras se coordinará meticulosamente con las escalas de cruceros y la variada oferta cultural, de ocio y gastronómica del Muelle de las Delicias.

Más allá de las mejoras estructurales, el plan de modernización contempla la instalación de nuevos sistemas de electricidad, comunicaciones y abastecimiento, así como una red contraincendios y saneamiento. Estas actualizaciones están diseñadas para asegurar la compatibilidad con los futuros usos del muelle. Resinte, una filial de Grupo Fonsán especializada en rehabilitación y consolidación estructural, será la encargada de ejecutar estos trabajos. La compañía es reconocida por su capacidad para abordar proyectos complejos con rapidez, precisión y soluciones a medida para patologías críticas o de difícil tratamiento.

La cartera actual de Resinte demuestra su aptitud para intervenciones de gran envergadura, como la reparación estructural de la viga cantil del Muelle Central Offshore de La Cabezuela (Puerto Real, Cádiz) y la restauración del túnel número 10 de la línea de alta velocidad de Málaga. Ambos proyectos subrayan las exigentes demandas técnicas y logísticas que la firma puede afrontar. Para la obra del Muelle de las Delicias, la compañía desplegará un equipo de más de 150 operarios propios, complementado con maquinaria especializada en hidrodemolición, inyección y proyección de morteros técnicos. Estos recursos consolidan la posición de Resinte como referente nacional en rehabilitación estructural en entornos marítimo-portuarios.

Adrián Córdoba, Director de Resinte, enfatizó la importancia estratégica de la línea de atraque del Muelle de las Delicias. "El Muelle de las Delicias cuenta con una línea de atraque estratégica, por lo que resulta imprescindible garantizar que el Puerto de Sevilla mantenga operativa la mayor parte de ella durante todo el desarrollo de la obra. Para lograrlo, hemos diseñado medios auxiliares propios que nos permiten trabajar con la máxima seguridad, asegurando tanto la liberación de zonas de atraque según las necesidades del puerto como la calidad de cada intervención", afirmó Córdoba. Asimismo, destacó el significado personal del proyecto: "Se trata de la primera vez que abordamos una actuación de esta envergadura en un entorno portuario tan próximo a nuestra sede, lo que convierte este proyecto en un reto especialmente significativo. La reparación estructural del Muelle de las Delicias supone un desafío de gran relevancia para Grupo Fonsán y Resinte, y una oportunidad para demostrar nuestra especialización en este tipo de infraestructuras". Este proyecto, por tanto, representa un desafío y una oportunidad significativos para el grupo.

La rehabilitación del Muelle de las Delicias trasciende un mero proyecto de ingeniería y consolidación estructural; también es un ejemplo del espíritu colaborativo entre la Autoridad Portuaria de Sevilla y empresas especializadas como Resinte. Esta alianza busca asegurar que todas las intervenciones respeten el patrimonio histórico del muelle, cumplan con los estándares de seguridad más rigurosos y respondan eficazmente a las necesidades tanto de la ciudad como de los usuarios del puerto. Este esfuerzo está llamado a marcar un nuevo hito para Grupo Fonsán y Resinte, afianzando aún más su reputación como líderes en infraestructura portuaria y rehabilitación estructural.

Grupo Fonsán se consolida como una empresa constructora convencida del papel esencial que desempeñan las empresas constructoras como motor de cambio y transformación social. Su labor va más allá de la simple ejecución de obras, centrándose en impulsar proyectos que generan valor, mejoran entornos y contribuyen al progreso colectivo. Especializada en rehabilitación y consolidación estructural, edificación industrial, obra singular y construcción residencial, todas sus operaciones se desarrollan bajo un modelo colaborativo que les permite alcanzar altos estándares técnicos y una distinción profesional.

La filosofía central de Grupo Fonsán se fundamenta en la excelencia técnica, la innovación y la sostenibilidad, manteniendo siempre la fidelidad a los valores éticos y morales que han guiado su trayectoria desde sus inicios. Con sede central en Sevilla y delegaciones en San Fernando, A Coruña, Málaga, Huelva y Madrid, la compañía opera en todo el territorio nacional, aportando su experiencia, compromiso y profesionalidad a cada proyecto. Además, dispone de naves propias en Espera, Lebrija y Fene, que dan soporte a sus líneas de negocio especializadas: Resinte (reparación estructural) y Cademe (metal, gases y calderería), reforzando así su capacidad productiva y técnica para abordar proyectos de considerable complejidad y singularidad.