La oferta pública de guarderías en Sevilla se ampliará con 477 plazas el próximo curso

Las familias sevillanas contarán con 477 plazas de guarderías públicas y de convenio más el próximo curso. Se trata del aumento de la oferta que la Consejería de Educación y Deporte presentará en la provincia para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, una etapa de carácter voluntario pero que puntúa a la hora de matricular a los menores de tres años en los colegios que deseen sus padres. Por primera vez, dicho trámite se podrá realizar de forma telemática para evitar los desplazamientos y aglomeraciones en las escuelas infantiles, que permanecen sin alumnos hasta julio como medida preventiva frente a posibles nuevos contagios de coronavirus.

Los padres que deseen llevar a sus hijos a las escuelas y centros infantiles contarán con 32.412 plazas públicas para el próximo curso, que se iniciará el 1 de septiembre. Es la oferta en la provincia de Sevilla para niños de entre 0 y 3 años. Una etapa que, además de tener una finalidad conciliadora, tiene como objetivo iniciar una educación temprana, de ahí que el departamento que dirige Javier Imbroda haya valorado con un punto la permanencia en las guarderías (públicas, de convenio y privadas) de los menores que vayan a escolarizarse en la siguiente etapa (segundo ciclo de Infantil) en los colegios elegidos por sus familias.

Del total de la oferta, el mayor peso lo representan las plazas de convenio (21.022, el 65%), mientras que las públicas, sólo llegan al 35% (11.390). Esta falta de equidad en el reparto obedece a los distintos programas de adhesión que ha desarrollado la Junta de Andalucía desde hace más de una década para alcanzar el porcentaje mínimo de cobertura que establece la Unión Europea para la población comprendida en ese segmento de edad, que es de un 33%.

Una oferta amplia gracias a los convenios

En la provincia de Sevilla se alcanzó esa cifra hace ya varios cursos, gracias a los convenios. De esta forma, a partir de septiembre las familias dispondrán de 575 guarderías que componen la red pública de la Junta. De ellas, 144 son escuelas públicas, bien de titularidad autonómica o a través de convenios con la Diputación y ayuntamientos. La mayoría, 431, pertenece a entidades privadas que se han acogido a los distintos programas puestos en marcha por la Administración educativa. En total, serán 21 centros los que se sumen a esta oferta el próximo curso.

El proceso para solicitar plaza en esta etapa educativa se dividirá en dos fases. La primera será del 18 al 25 mayo (ambos días inclusive) para los niños que ya hayan estado escolarizados previamente. Del 26 de mayo al 10 de junio (jornadas también incluidas) es el periodo en que el deben presentar la solicitud los padres de los menores que por primera vez demanden un puesto en las guarderías. Como novedad, este año, debido a las circunstancias extraordinarias que atraviesa el país, este trámite se podrá realizar por vía telemática, a través de la web de la Consejería de Educación y Deporte.

Las escuelas y centros infantiles sólo permanecerán abiertos las próximas semanas para procesos administrativos, ya que la Junta -tras las reuniones mantenidas con patronales, sindicatos y AMPA- descartó abrirlos en la segunda fase de la desescalada, que entrará en vigor, si se cumplen los requisitos sanitarios, a partir del 25 de mayo. Tal posibilidad la contempla el Gobierno, pero Javier Imbroda ya anunció hace dos semanas que ningún alumno de las etapas no universitarias volvería a las aulas en lo que resta de curso. Sólo lo harían los que acudan al plan de refuerzo estival de julio y los menores de las guarderías en ese mes. Para entonces, se prevé que toda la provincia de Sevilla se encuentre ya en "la nueva normalidad" y que las medidas de seguridad no sean tan estrictas, lo que hace más fácil la permanencia de los más pequeños bajo el mismo techo.

Un curso con nuevas tarifas

Este sector ha sido protagonista el último año a raíz de que se anunciara, cuando se produjo el relevo político en el Gobierno andaluz, de la subida de las tarifas de la plaza de guardería, congeladas desde hace más de una década. Una ayuda que no podrá materializarse hasta el próximo curso cuando el precio se establezca en 320,75 euros mensuales, frente a los 278,88 euros actuales, un 15% de aumento que asumirá la Junta y no repercutirá en el bolsillo de las familias. Los titulares de las escuelas llevaban años reclamando el incremento, al considerar que el coste no se ajustaba a los gastos del servicio prestado. La intención de la Junta, además, es ir progresando hacia la bonificación completa de este gasto.

Los últimos meses el sector también ha sido protagonista de otra polémica a raíz de las ayudas que la Administración autonómica le ha destinado -188 euros por plaza de alumno- para paliar la falta de ingresos desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del Covid-19 y, por tanto, el cierre de estos centros. La mayoría de las patronales considera insuficiente la subvención, pese a lo cual siete de cada diez guarderías la han solicitado para poder mantener, así, la plantilla durante la crisis sanitaria.

El aumento del número de plazas se produce, por otro lado, en un momento en el que la natalidad se ha reducido drásticamente (como consecuencia de la crisis financiera de la década pasada) y todo hace prever que lo siga haciendo debido a las secuelas económicas que provocará la pandemia de coronavirus. Por tal motivo, las patronales exigieron que se controle este incremento y que se planifique el convenio de nuevos centros en las zonas donde realmente exista demanda. Con tal fin, el anterior Gobierno socialista de la Junta diseñó un plan que calificaba de saturados algunos distritos de las grandes ciudades y municipios, donde no se alcanzarían nuevos acuerdos para sumar puestos de Infantil a la oferta pública, al comprobarse que muchos de ellos estaban sin ocupar por falta de niños.