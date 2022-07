El Virgen del Rocío lidera un ensayo pionero en el mundo para mejorar la medicación en ictus

Cuando se activa el Código Ictus y un paciente llega a Urgencias del hospital es sometido a una serie de pruebas, normalmente un TAC y un angiotac, que es un poco más específico y se hace con contraste para ver las arterias y las venas del cerebro. Si la evaluación de esas imágenes determinan que en el cerebro no hay infarto establecido, y tras la evaluación de los neurólogos, el paciente llega a los neurorradiólogos intervencionistas para someterse a la trombectomía, que es la técnica con la que se retira el trombo, y pasa a ser candidato para participar en este ensayo, una vez comprobado que cumple los criterios necesarios y previo consentimiento de la familia. "Es entonces cuando se aleatoriza y se asigna al grupo que le toca , es decir, el que recibirá aspirina o tirofiban, y, una vez hecha la trombectomía y abiertas las arterias, recibirá la medicación que le corresponde según ese grupo de aleatorización", explica la doctora Zapata, que aclara que ambas opciones son intravenosas.

"Lo que intentamos controlar con la medicación, es que sea segura y efectiva que mantengamos ya abierto, pero lo justo para que no desemboque en un aumento del riesgo hemorrágico del cerebro", aclara la doctora.

"En estos casos hay que arreglar las dos arterias y el objetivo principal del estudio es identificar cuál es la medicación adecuada para que el stent de la carótida se mantenga abierto por dos razones: primero, para que la cantidad de dosis sea suficiente y el stent no se cierre ya que, si esto ocurre, se produce un nuevo infarto cerebral y el paciente puede sufrir consecuencias mucho peores, la mortalidad es más elevada o puede sufrir algún tipo de discapacidad, entre otras. Y, segundo, para no provocar que se produzca una hemorragia cerebral, ya que cuando se produce un infarto, la cicatriz que queda (isquemia) es propensa a sangrar y habría que ponerle una medicación que frene ese sangrado", explica Zapata.

Lo que ocurre en estos pacientes es que, a pesar de que la arteria cerebral no supone ningún problema a la hora de abrirla para sacar el trombo, la del cuello sí genera complicaciones al ponerle el stent o la prótesis, por lo que necesita una medicación para evitar que se vuelva a cerrar que, ni está estandarizada, ni existen guías o protocolos que indiquen con demostración científica cuál es la que hay que poner, por lo que los especialistas de los diferentes centros del mundo ponen la que desean según sus experiencias.

Más infartos cerebrales, pero menos mortalidad

Elena Zapata forma parte del equipo de neurorradiólogos intervencionistas que más trombectomías realizaron el año pasado en España (505) y uno de los tres con más intervenciones de este tipo de Europa. Esta especialista recuerda que esta maniobra para la extracción del trombo en pacientes que sufren un ictus isquémico sólo se realiza en Sevilla en el Hospital Virgen del Rocío, que, además es referencia para la provincia de Huelva, por lo que el volumen de población de referencia supera los dos millones de personas.

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que se produce cuando una arteria del cerebro se ocluye, a lo que llamamos ictus isquémico, o cuando una arteria cerebral se rompe, a lo que denominamos ictus hemorrágico.

Se trata de una patología severa con una alta tasa de mortalidad o de provocar secuelas graves, por lo que es importante realizar campañas de concienciación para que todos sepamos cómo prevenir esta patología o cómo detectarla para poder tratarla eficazmente. "La enfermedad cerebrovascular es la principal causa de discapacidad adquirida, pudiendo provocar un daño cerebral con secuelas de movilidad, del habla o cognitivas que pueden ser irreversibles", explica la doctora. "Debemos recordar que el infarto cerebral puede provocar la muerte, es decir, no sólo hablamos de secuelas, es que un 10 ó 15% de los pacientes fallecen. Son datos bastante importantes como para no prestar atención a los síntomas e intentar poner remedio", añade.

Si bien es verdad, con los últimos avances en diagnóstico y tratamiento se está observando observando una disminución significativa en su mortalidad, así como un aumento considerable de la recuperación total del paciente. " Desde 2015 que tenemos la trombectomía, el 60% de nuestros pacientes a los que se les puede aplicar esta técnica acaban completamente independientes, pero no todos los ictus pueden acogerse a este tratamiento. Aún así, hay un 40% restante en los que pueden quedar secuelas como problemas al hablar, de movilidad e, incluso, con el tiempo, deterioro cognitivo. Es decir, que las secuelas pueden ser muy graves", insiste.

Por todo ello, la neurorradióloga recuerda estar alerta ante determinados síntomas que son claves para darse cuenta de que se puede estar sufriendo un ictus y acudir lo más rápido posible a un centro sanitario. "La forma de empezar es brusca. Normalmente, lo que suele ocurrir, es que se empieza a perder fuerza en una parte del cuerpo, presentar problemas para hablar, cambiar palabras, dolores muy intensos de cabeza que aparecen de repente de repente o sentir el acolchamiento de una parte del cuerpo. Es decir, como si el cuerpo estuviera dividido en dos y una mitad empieza a padecer esta sintomatología", resume.

Al mismo tiempo, insiste en que el que tiempo en el ictus juega a la contra. "Lo mejor es siempre que cuando la persona se note algo que vaya lo más rápido al hospital, que no se espere, a ver si se pasa . No. Es importante que acuda rápido a un hospital cercano porque en el en el ictus hay un lema muy conocido que es el tiempo es cerebro. Cuanto más tiempo tardamos en poner remedio, puede que no lleguemos a tiempo y que el cerebro se acabe infartando", sentencia.