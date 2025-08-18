El Virgen del Rocío tendrá el próximo otoño una unidad de custodia para presos

La nueva Unidad de Custodia Hospitalaria en Sevilla está más cerca de hacerse realidad en el Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío. Según ha podido saber este periódico, la previsión es que este servicio empiece a funcionar el próximo otoño, una vez concluyan las obras, que se encuentran ya en la recta final, y se complete la dotación del equipamiento necesario.

Dicha unidad, impulsada en el centro por un convenio del Ministerio del Interior con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), permitirá las medidas de seguridad para, por un lado, poder recibir y tratar hospitalariamente a pacientes procedentes de centros penitenciarios de la provincia, sin que dicha presencia perturbe la estancia, ambiente y tratamiento del resto de enfermos ambulatorios u hospitalizados; y, por otro, dando así solución a un problema endémico para la gestión de efectivos de la Policía Nacional, cuya plantilla se ve fuertemente mermada en determinadas ocasiones por la asignación de los agentes a labores de custodia de los presos y sus traslados a los centros hospitalarios.

Hay que recordar en este punto que la asistencia hospitalaria a los reos de la provincia ya se concentra desde el año pasado en el Hospital Virgen del Rocío como único centro de referencia para evitar, precisamente, la dispersión de los policías nacionales ya que, hasta entonces, esta atención estaba repartida por los tres principales hospitales públicos de Sevilla (Virgen del Rocío, Macarena y Valme).

La nueva unidad de Custodia Penitenciaria se ubicará en la sexta planta del Hospital de Traumatología, según consta en el informe justificativo del inicio de expediente de la obra, al que ha tenido acceso este periódico, y constará de una zona de hospitalización, para lo que se procederá a la reforma de un espacio ya existente en el centro, una zona de espera y un área de consultas externas, que será de nueva construcción. El espacio se articulará como un módulo de alta seguridad, con materiales especiales que los internos no puedan arrancar, utilizar como arma arrojadiza o para fabricar punzones ni estiletes.

La obra se adjudicó en octubre de 2024 por un coste total de 865.275,4 euros (715.103,64 euros sin IVA), una cantidad asumida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y un plazo de ejecución de ocho meses, que están a punto de concluir, con toda probabilidad, el próximo mes de octubre. Al concurso, que tenía un importe máximo de 921.486,05 euros (761.558,72 euros sin IVA), se presentaron tres empresas, siendo finalmente la adjudicataria Acsa, Obras e infraestructuras, S.A.U.

Cinco patrulleros de la Policía en el Hospital Macarena en una imagen de 2018. / M. G.

La puesta en marcha de esta unidad es una reclamación histórica de sindicatos y organizaciones policiales en Sevilla que, durante años, han criticado cómo la designación de agentes para tareas de custodia hospitalaria de presos suponen un agravamiento al déficit de plantilla de Policía Nacional en la provincia y, en consecuencia, una merma a la seguridad ciudadana por la menos disposición de efectivos para poder atender servicios. De hecho, se han llegado a vivir jornadas -sobre todo en el turno de noche- en las que por momentos sólo ha habido un patrullero disponible para toda la ciudad.

Pero las quejas no sólo proceden de los sindicatos. El Defensor del Pueblo Andaluz ya elaboró un informe sobre este problema en el año 2016. Jesús Maeztu no sólo lamentaba el enorme gasto de recursos que suponía la falta de un módulo hospitalario para presos, sino también la falta de seguridad en las dependencias que ya existían en el Virgen del Rocío.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en enero de 2019 la creación de un módulo de este tipo en Sevilla, que seis años después verá la luz. El Virgen del Rocío se une así a la cuarentena de hospitales públicos de España que cuentan en sus instalaciones con áreas para reclusos. En Andalucía, por ejemplo, existe uno en el Hospital Punta de Europa de Algeciras. En estas dependencias apenas hay muebles, y los que hay están atornillados al suelo, los armarios no tienen puertas, hay barrotes en las ventanas y los espejos están hechos de un material que, si se rompen, no cortan.