¿Por qué huele a quemado en Sevilla? El 112 recibe decenas de llamada

Un cielo turbio y un intenso olor a quemado invaden Sevilla capital en la tarde de este martes. El centro de coordinación de emergencias 112 está recibiendo decenas de llamadas de ciudadanos de diferentes municipios de la provincia avisando a las autoridades del avistamiento de humo.

El origen del fuerte olor y de lo que parecen nubes hay que buscarlo a varios cientos de kilómetros. En concreto, en la vecina comunidad de Extremadura, que está siendo pasto de las llamas. Fuentes del 112 han confirmado a Diario de Sevilla que, de acuerdo a los técnicos, el olor a quemado que lo impregna todo procede de los focos de Extremadura.

En la tarde del lunes, permanecían activos dos incendios de gran magnitud en Badajoz: uno junto a Zafra y el segundo en Llerena. Este último, provocado por el siniestro de un camión que transportaba alpacas de paja, ha devastado 5.900 hectáreas, según las primeras mediciones, lo que ha causado una intensa humareda que habría alcanzado la provincia de Córdoba, según el 112. A estos hay que sumar el incendio de Jarilla, en Cáceres, el más destructivo de todos y que ha saltado a Salamanca.

Recomendaciones sanitarias

En caso de episodios como el actual, de nubes de humo y olor a quemado, las recomendaciones oficiales son las suguientes: