Imágenes del entorno del Estadio de la Cartuja el día antes del Betis-Alavés

1/25
La entrada del apeadero de Renfe, al que llegarán los trenes especiales desde Santa Justa.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
2/25
Dos operarios colocan uno de los postes de luz que iluminarán el aparcamiento de motos.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
3/25
Un operario trabaja en las conexiones de otro poste de luz. Al fondo, la carpa con las barras para tomarse algo antes del partido.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
4/25
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
5/25
Un operario trabaja en las conexiones de otro poste de luz.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
6/25
La salida de la calle Américo Vespucio en dirección a Juan Bautista Muñoz.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
7/25
Tres niños, todos socios del Betis, juegan a la pelota ante la fachada de Preferencia.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
8/25
Un trabajador con el estadio al fondo.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
9/25
El interior de la carpa, con una de las barras que se estaba montando ayer mismo.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
10/25
En esta zona estará el aparcamiento de bicicletas, con capacidad para unas 1.000 unidades.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
11/25
El estrechamiento de la avenida Carlos III en la confluencia con la salida hacia el Aljarafe y Huelva.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
12/25
La nueva tienda oficial del Betis, hecha a base de contenedores.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
13/25
La salida del hotel, con la carpa al fondo.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
14/25
Un lateral de la tienda del Betis.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
15/25
El estado de abandono de la zona es muy patente.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
16/25
Varios trabajadores se desplazan sobre un remolque.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
17/25
Otro de los postes de luz, colocado ayer mismo.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
18/25
Esta explanada, normalmente usada por autoescuelas para clases prácticas, servirá de aparcamiento.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
19/25
Dos trabajadores recogen hojas junto a la zona de aparcamiento de los autobuses de las peñas.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
20/25
Un empleado coloca aseos portátiles.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
21/25
El andén del apeadero de Renfe junto al estadio.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
22/25
Una máquina excavadora en la explanada destinada a los autobuses de las peñas.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
23/25
El Estadio de la Cartuja, ayer durante el entrenamiento del Betis.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
24/25
Las vías que llevan desde el estadio hasta la última parada en la Cartuja.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
25/25
Otra imagen de la dejadez con que ha sido tratado el entorno del estadio.
/
Juan Carlos Vázquez Osuna