Imágenes del estadio de la Cartuja el día antes del Betis - Alavés
Imágenes del estadio de la Cartuja el día antes del Betis - Alavés / Juan Carlos Vázquez Osuna

Imágenes del entorno del Estadio de la Cartuja el día antes del Betis-Alavés

Así es el dispositivo especial para el estreno del Betis en la Cartuja

22 de agosto 2025 - 07:00

1/25 La entrada del apeadero de Renfe, al que llegarán los trenes especiales desde Santa Justa. / Juan Carlos Vázquez Osuna
2/25 Dos operarios colocan uno de los postes de luz que iluminarán el aparcamiento de motos. / Juan Carlos Vázquez Osuna
3/25 Un operario trabaja en las conexiones de otro poste de luz. Al fondo, la carpa con las barras para tomarse algo antes del partido. / Juan Carlos Vázquez Osuna
4/25 Dos operarios colocan uno de los postes de luz que iluminarán el aparcamiento de motos. / Juan Carlos Vázquez Osuna
5/25 Un operario trabaja en las conexiones de otro poste de luz. / Juan Carlos Vázquez Osuna
6/25 La salida de la calle Américo Vespucio en dirección a Juan Bautista Muñoz. / Juan Carlos Vázquez Osuna
7/25 Tres niños, todos socios del Betis, juegan a la pelota ante la fachada de Preferencia. / Juan Carlos Vázquez Osuna
8/25 Un trabajador con el estadio al fondo. / Juan Carlos Vázquez Osuna
9/25 El interior de la carpa, con una de las barras que se estaba montando ayer mismo. / Juan Carlos Vázquez Osuna
10/25 En esta zona estará el aparcamiento de bicicletas, con capacidad para unas 1.000 unidades. / Juan Carlos Vázquez Osuna
11/25 El estrechamiento de la avenida Carlos III en la confluencia con la salida hacia el Aljarafe y Huelva. / Juan Carlos Vázquez Osuna
12/25 La nueva tienda oficial del Betis, hecha a base de contenedores. / Juan Carlos Vázquez Osuna
13/25 La salida del hotel, con la carpa al fondo. / Juan Carlos Vázquez Osuna
14/25 Un lateral de la tienda del Betis. / Juan Carlos Vázquez Osuna
15/25 El estado de abandono de la zona es muy patente. / Juan Carlos Vázquez Osuna
16/25 Varios trabajadores se desplazan sobre un remolque. / Juan Carlos Vázquez Osuna
17/25 Otro de los postes de luz, colocado ayer mismo. / Juan Carlos Vázquez Osuna
18/25 Esta explanada, normalmente usada por autoescuelas para clases prácticas, servirá de aparcamiento. / Juan Carlos Vázquez Osuna
19/25 Dos trabajadores recogen hojas junto a la zona de aparcamiento de los autobuses de las peñas. / Juan Carlos Vázquez Osuna
20/25 Un empleado coloca aseos portátiles. / Juan Carlos Vázquez Osuna
21/25 El andén del apeadero de Renfe junto al estadio. / Juan Carlos Vázquez Osuna
22/25 Una máquina excavadora en la explanada destinada a los autobuses de las peñas. / Juan Carlos Vázquez Osuna
23/25 El Estadio de la Cartuja, ayer durante el entrenamiento del Betis. / Juan Carlos Vázquez Osuna
24/25 Las vías que llevan desde el estadio hasta la última parada en la Cartuja. / Juan Carlos Vázquez Osuna
25/25 Otra imagen de la dejadez con que ha sido tratado el entorno del estadio. / Juan Carlos Vázquez Osuna

