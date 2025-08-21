El dispositivo especial para el estreno del Betis en la Cartuja: 36 autobuses gratis a la vuelta y 21 operarios de Lipasam para adecentar todo

El Ayuntamiento de Sevilla ha detallado este jueves el dispositivo especial de movilidad y limpieza que ha preparado con motivo del primer partido del Betis en la Cartuja, que le enfrentará al Alavés mañana viernes a partir de la 21.30 horas. Las notas más destacadas de esa operativa es que habrá 36 autobuses de Tussam dedicados en exclusiva a llevar y traer a los aficionados y tres lanzaderas que saldrán desde Sevilla Este, la Barqueta y Blas Infante. Todos los autobuses, además, serán gratuitos en el viaje de regreso a la finalización del choque .

Movilidad

Tussam reforzará el servicio en las líneas que pasan por el entorno del estadio y, además, pondrá a disposición de los asistentes al partidos tres lanzaderas gratuítas desde las inmediaciones del ea la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y la Barqueta.

Las líneas que verán incrementado el servicio con la incorporación desde dos horas antes del inicio del partido de doce vehículos adicionales a los que habitualmente prestan servicio serán la 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), el C1 (Circular Exterior) y el C2 (Circular Exterior). Cuando acabe el encuentro, el servicio se complementará con 24 autobuses, ocho por línea, distribuidos en tres paradas exclusivas situadas en las inmediaciones del estadio (el 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, el C1 en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y el C2 en Américo Vespucio-CSIC). Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito.

Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

Adicionalmente, Tussam prestará un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante (Estación Metro-Aparcamiento P1) desde dos horas antes del inicio y a la finalización del partido. En el recorrido de vuelta, esta lanzadera efectuará una parada en Torre Sevilla, donde los socios del Betis tienen tres horas de aparcamiento gratuito y otras cuatro a dos euros por hora. El servicio se prestará con cinco autobuses y, exclusivamente en el recorrido de vuelta (Cartuja-Blas Infante), el servicio será gratuito.

También existirán otras dos lanzaderas que prestarán servicio solo a la finalización del partido: La Cartuja- Sevilla Este y La Cartuja-Barqueta. Cada una de ellas dispondrá de cuatro autobuses. La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la avenida de la Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. En ambos casos el servicio será gratuito.

Lipasam

Lipasam también ha diseñado un plan especial de limpieza con un importante equipo humano y mecánico durante el encuentro, así como en las horas anteriores y posteriores. "Como ante cualquier evento, el objetivo del dispositivo es prestar un buen servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio", explica el Ayuntamiento.

Este operativo contará con 21 trabajadores y 9 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

Antes del partido, cuando ambas aficiones ya estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores con especial atención a los accesos. Asimismo, al término del encuentro se realizará una limpieza de toda la zona aplicando barridos y baldeos con agua a presión, con el objetivo de eliminar restos y malos olores.

Accesos

El Ayuntamiento también ha invertido casi un millón de euros en mejoras para facilitar en la medida de lo posible el acceso de los aficionados. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha invertido más de 600.000 euros en diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y las zonas adyacentes al estadio de la Cartuja y casi 200.000 euros en ampliar y mejorar el alumbrado de estas zonas.

El Ayuntamiento ha habilitado tres aparcamientos para los béticos que se desplacen en coche. El primero de ellos, situado junto al estadio y dispone de 500 plazas pero está reservado para empleados del estadio o del club y autoridades. El mayor parking, este sí para aficionados, está ubicado en la bancada de la Expo y tiene capacidad para 4.000 vehículos. Asimismo, se abrirán los aparcamientos de la avenida Carlos III, con capacidad para otros 2.000 vehículos. Las plazas deben reservarse con anterioridad mediante la aplicación dispuesta por el Betis. El Ayuntamiento ha acondicionado los accesos a estas zonas realizando desbroces, retirando obstáculos y compactando el terreno. Y además se han dispuesto sendos aparcamientos para motos (2.000 plazas) y bicicletas, tanto privadas como de transporte compartido.

También se ha habilitado en el entorno del estadio una zona para los autobuses de las peñas béticas, puntos de llegada y recogida de VTC y paradas de taxis. También se han instalado paradas tanto para el C1, C2 y C3 como para las lanzaderas gratuitas que se habilitarán desde Blas Infante, Sevilla Este y la Barqueta.

Por otra parte, se ha acotado una fan zone para los aficionados situada frente al estadio, así como un espacio para la venta ambulante y los puestos de venta ambulante que operaban junto al Benito Villamarín. También se ha acondicionado la parada del Cercanías, que estaba muy deteriorada, y se han realizado tres nuevos viales nuevos de acceso a las puertas del estadio desde los aparcamientos de bicicletas, de motos y desde la fan zone.

Por último, se ha retirado la valla que impedía el acceso desde el Sevilla TechPark, en cuyas calles interiores también se podrá aparcar los días de partido. En todas esas zonas, además, se ha supervisado en todos los accesos la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.