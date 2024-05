La impactante diferencia entre la subida del precio de la vivienda y el salario, ¿Cuál es la situación en Sevilla y otras ciudades andaluzas?

Este mes de mayo, el Banco Nacional de España (BNE) publicó la 'Encuesta Financiera de las Familias' (EFF) de 2022. En este informe se señalaba que los menores de 40 años habían perdido riqueza (pasando de los 27.000 euros a los 20.000 euros entre 2020 y 2022) y que cada vez acumulaban menos renta, además del aumento del número de los menores de 35 seguía viviendo con sus padres.

Esta dificultad para los hogares más jóvenes de acumular riqueza, frente a la que poseen generaciones anteriores, da pie a una mayor dificultad para "capear los problemas de accesibilidad en el mercado de la vivienda", según expresaba Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España en la rueda de prensa de presentación de la EFF de 2022.

La dificultad de acceso a la vivienda se debe no solo al aumento de los precios que se han dado en los últimos años, sino también al escaso incremento de los sueldos, que no solo no tienen el mismo ritmo, sino por la diferencia entre ambos.

Según un informe de Fotocasa en colaboración con InfoJobs, en los últimos 10 años los salarios en España han crecido tan solo un 3,4%, que no les permite alcanzar las subidas del precio de las viviendas, que se sitúan en torno al 8,5% de aumento en el mismo tiempo. En este estudio 'Relación de salarios y compra de vivienda en 2022', que se basan en los sueldos medios de las ofertas de empleo de Infojobs y en los precios medios de viviendas de segunda mano de Fotocasa, mientras que ese año los salarios cayeron un 0,7%, pero que el precio medio del m2 aumentó en un 7,5%.

El caso de Sevilla y la situación en otras ciudades de Andalucía

En 2022 Sevilla fue una de las ciudades en las que el porcentaje interanual del precio de la vivienda (expresado en euros por metro cuadrado) aumentó por encima del 5%. Según datos de Idealista.com, el precio del metro cuadrado en Sevilla durante ese año pasó de 1.389 euros en enero a 1.462 euros en el mes de diciembre. Y, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa, el porcentaje interanual de los salarios en la ciudad no experimentó cambios. Ese año el salario medio en la ciudad fue de unos 19.851 euros, según un estudio de CCOO, encontrándose por debajo del salario medio estatal, que superaba los 22.000 euros.

En el caso de Málaga, los salarios descendieron ligeramente, mientras que el porcentaje interanual del precio de la vivienda aumentó casi hasta el 15%. En otras capitales andaluzas, como Granada, el crecimiento del precio de la vivienda supera también el 10%, pero es uno de los casos en los que los salarios han tenido un ligero crecimiento positivo. Huelva y Almería tuvieron también un saldo positivo en su porcentaje interanual de sueldos en 2022, aunque como en el resto de los casos, dicho aumento no se puede comparar al crecimiento experimentado por el precio de la vivienda.

¿Por qué se ha producido esto?

Desde Fotocasa achacan esta diferencia entre las subidas de sueldos y los precios de las viviendas a una serie de motivos. Lo que parece explicar el rápido encarecimiento de la vivienda en 2022 es el cambio de la política monetaria con la subida de los tipos de interés y el endurecimiento al acceso de los créditos hipotecarios. Ya que según María Martos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, pese a una "tendencia alcista" desde el comienzo de la recuperación económica tras la crisis, "no es habitual que la vivienda presente incrementos tan acelerados en periodos de tiempo tan cortos".

Respecto a los salarios, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, explica que el salario medio en España "ha crecido lentamente después de la recesión económica del periodo 2008-2013" en la última década, aunque "estamos lejos de las retribuciones de países como Alemania y Francia y los trabajadores españoles han sido los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo". Esto último debido "al diferencial de más de 5 puntos entre la inflación media y la subida salarial media del último año".