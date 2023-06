Un "conato de incendio" obliga a evacuar a 170 pasajeros del tren Sevilla-Cáceres

El tren que circulaba entre Sevilla y Cáceres en la tarde de este sábado ha sufrido un "conato de incendio" y sus 170 pasajeros han tenido que ser evacuados.

Gran parte de las plazas del tren estaban ocupadas por niños y padres de un colegio de Zafra que regresaban de una excursión y han tenido que pasar horas en el campo hasta que ha llegado otro convoy a recogerlos.

Algunos viajeros cuentan en las redes sociales que el incidente ha tenido lugar entre Cazalla y Guadalcanal, aún en la provincia de Sevilla. Renfe señala que no se han producido daños personales.

La candidata del PP en las pasadas elecciones autonómicas, María Guardiola, que presumiblemente podrá gobernar con el apoyo de Vox, ha aprovechado el incidente para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez en las redes sociales.

Quiero que quede claro que esté quien esté en La Moncloa, no me voy a callar ni voy a resignarme hasta que se terminen de una vez estos vergonzosos episodios.@sanchezcastejon, Extremadura no se lo merece.pic.twitter.com/TJmhepbhij