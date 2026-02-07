La inundación por lluvias del Charco de la Pava suspende la función del Circo del Sol de este sábado

Las intensas lluvias registradas en Sevilla han provocado inundaciones en la zona del Charco de la Pava de Sevilla, lo que ha obligado al Ayuntamiento a suspender este sábado la actividad del Circo del Sol, cuya carpa se encuentra en un área con riesgo de agua acumulada. Así lo recoge un escrito del delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores.

El documento señala que, ante los avisos de lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología, y las incidencias registradas en la vía pública, el Ayuntamiento ha elevado su Plan Territorial de Emergencia a Fase 1. Las lluvias han caído de forma persistente en todo el valle del Guadalquivir.

Por precaución, el Gobierno local también ha cerrado parques y espacios deportivos, recomendando a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios hasta que la situación se estabilice.