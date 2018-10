La izquierda moviliza la periferia

La periferia toma el centro. Numerosos vecinos de barrios situados en el extrarradio de Sevilla se han manifestado esta mañana por las calles del Casco Antiguo en demanda de más inversiones y seguridad. Culpan al gobierno de dejarlos en el olvido. En el abandono. Numerosas pancartas reproducían eslóganes en los que se evidenciaba este malestar. Dicha protesta, sin embargo, no fue convocada por ninguna asociación vecinal oficial que representara a dichos sevillanos. Sólo aparecía como organizadora la plataforma denominada Interdistritos Barrios Hartos. La movilización sí contó con los portavoces de IU y Participa Sevilla, dos partidos que han apoyado desde el primer momento esta iniciativa y que fueron los verdaderos artífices de la movilización.

Ninguna asociación vecinal en la convocatoria. Ninguna entidad representativa de los barrios que ayer clamaron por más inversión municipal. Una ausencia que no supuso impedimento alguno para que la manifestación fuera un éxito. Según la plataforma que organizó la protesta, en ella han participado 2.500 personas. Un gran logro. Especialmente si se tiene en cuenta que la referida entidad cuenta con poco más de un mes de existencia y la integran 130 socios. Conseguir este alto grado de asistencia no ha sido nada fácil. Durante el mes de octubre se ha desarrollado un plan medido al milímetro, en el que cada jornada se desplegaba una campaña de información a través de cartelería, reuniones y redes sociales. Una promoción que dio ayer un magnífico resultado en las calles del centro. Una movilización en la que no faltaron los portavoces de IU y Participa, Daniel González Rojas y Susana Serrano, respectivamente.

La protesta –que concluyó en la Plaza Nueva, delante del Ayuntamiento– ha estado integrada por los barrios de Torreblanca, Bellavista, Pino Montano, Begoña, Tres Barrios, Su Eminencia, Palmete, Polígono Sur, Cerro-Amate, San Jerónimo, Valdezorras, Aeropuerto Viejo, Macarena y Casco Antiguo Norte. Durante el recorrido, los vecinos han exigido al gobierno de Espadas que “deje de olvidarse de la gente normal”, a lo que han añadido otra crítica: “que deje de gobernar para los intereses de unos pocos y de los turistas”.

Las demandas sobrepasaron la frontera local y llegaron a otras administraciones. Pidieron el amparo de la Junta y el Estado “por la responsabilidad que tienen en esta situación”. Al Ayuntamiento le exigieron la mejora de los servicios sociales y a los Ejecutivos de Susana Díaz y Pedro Sánchez, “la reversión de los recortes”.

El origen de la mencionada plataforma se remonta a los graves incidentes ocurridos en Pino Montano a finales de verano, que crearon un gran malestar vecinal. Sin embargo, el alcalde hispalense negó cualquier poder de representación a este colectivo, al entender que las demandas expuestas deben proceder de asociaciones “reconocibles”. La portavoz de Participa, Susana Serrano, respondió ayer a Espadas con un calificativo muy habitual en el lenguaje político actual: “transversal”. Para Serrano, esta plataforma no está conformada por las “habituales” entidades vecinales con las que el regidor socialista “se siente tan cómodo al negociar”. Se trata, por tanto, de un nuevo tipo de asociacionismo que abarca un buen número de barrios. Movilizados, eso sí, desde la extrema izquierda.