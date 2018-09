Pino Montano: Malestar profundo, robos e incremento de la miseria

La plataforma Pino Montano Grita Basta, que organizó la manifestación multitudinaria que recorrió las calles del barrio pidiendo más seguridad el 14 de septiembre, ha destacado que esta zona del norte de Sevilla sufre un "incremento de la miseria" y el abandono de las administraciones. Ambos factores, junto con el problema de los "robos y asaltos" que sufren desde hace años, han propiciado un "cóctel perfecto" para el aumento de la inseguridad, a la que se une el consumo de drogas, principalmente entre los jóvenes.

En un comunicado remitido a este periódico, la plataforma denuncia una "campaña de criminalización" por parte de "algunos hipócritas en ciertos medios", que están usando los "recientes incidentes protagonizados por gente de dudosa procedencia para tachar a todo Pino Montano de lo peor".

Se refiere a la agresión sufrida por un vecino del asentamiento chabolista del Vacie, que fue apaleado por un grupo de residentes en el barrio que lo acusaban de haber participado en el apuñalamiento a un menor para robarle el móvil, un suceso ocurrido el 4 de septiembre y que desató una oleada de indignación y alarma social entre los vecinos.

"Desde aquí negamos esta imagen porque es mentira y denunciamos una campaña de criminalización de un barrio que se ha levantado para luchar por su propia dignidad", apunta la plataforma. "Es evidente que cuando miles de personas se echan a la calle, lo hacen porque hay un malestar profundo". Para la entidad, ese malestar tiene responsables públicos. "Lo que no nos vale es que esos responsables se escondan detrás de excusas de mal estudiante".

La nota de la plataforma explica que, "de una manera muy suave, se está atacando a este movimiento por dos líneas distintas". La primera apunta a unas críticas de "violentos y racistas", algo que "los hechos desmienten: la manifestación del 14 de septiembre fue una prueba de cómo se expresa el barrio".

La segunda crítica es que se trata de un movimiento político. "Es una estrategia de quienes deberían asumir sus responsabilidades para decirnos que no hablemos de política. La verdad es que a este movimiento le importa poco los asuntos de los políticos, pero sí sabemos que los decisiones de éstos tienen que ver con cómo vivimos en nuestros barrios. Somos apartidistas pero no somos insensatos".

La plataforma reclama "soluciones para la inseguridad, la falta de servicios básicos e infraestructuras sociales", a la vez que denuncia la "falta de alternativas" para los jóvenes, "que ni estudian ni tienen posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, se pasan el día tirados en las calles".

Los vecinos también denuncian que "determinados grupúsculos ultraderechistas" se aprovechen de este malestar para "azuzar los más bajos impulsos humanos que se corresponden con su ideología xenófoba, aporofóbica y de enfrentamiento de humildes contra humildes".

El Vacie

Los vecinos tocan también un asunto espinoso como es del asentamiento chabolista del Vacie. "Hacen falta intervenciones urgentes. Por desgracia lo que hemos visto desde hace décadas son malos parches y mal aplicados. No es posible que los realojos consistan en dar casas y ya está".

La plataforma recuerda que hace dos años se anunciaron 15 millones de euros para la erradicación del Vacie. "Sin embargo, el plan parece que consiste meramente en reubicar a las familias sin atender las necesidades que todo ello conlleva, tanto para ellas como para las que reciben a los nuevos vecinos. Esas no son soluciones. Tal vez el problema sea que quien diseña estos llamados planes no conocen nuestros problemas porque viven en zonas privilegiadas".

Pino Montano Grita Basta pide que "se pongan todos los medios para rescatar a las familias más desfavorecidas" y recuerda que muchas siguen en el poblado en las mismas condiciones, "con hijos pequeños que de nada son culpables más que de nacer, si es que puede ser culpa alguna".

Los Bomberos

Otra de las quejas de la plataforma es sobre la falta de medios del parque de bomberos de Pino Montano, que no dispone de un vehículo con escala. Esta circunstancia ha estado a punto de "provocar que una familia muriera entre las llamas". "Si no hay dinero ni para eso, para lo demás no imaginamos", añade la nota.

Los vecinos insisten en que no piden "medidas cosméticas". "Rechazamos la campaña de imagen de las autoridades de poner controles policiales día sí y día no, mientras ciertos personajes del Ayuntamiento nos dicen que estamos exagerando o que somos ignorantes manipulados".

La plataforma recuerda que la Policía de barrio fue una "promesa electoral de los distintos alcaldes" y que no fue algo inventado por los vecinos. "Nos referimos a una policía no represiva, de servicio a los vecinos", sostiene el colectivo, que desmiente que el movimiento esté impulsado por la cercanía de las elecciones municipales del año próximo. "Pino Montano ya fue desoído hace un año, como Torreblanca o Bellavista y otros barrios. Tuvieron tiempo de oír y actuar, y aún lo tienen. Lo que no vamos a hacer es parar de reivindicar nuestro derecho a una vida digna porque ahora no interese a los políticos".

El comunicado concluye instando a los vecinos de Pino Montano a seguir unidos en una plataforma "reivindicativa exhaustiva", que se niegue a recibir "un montón de papeles escritos con promesas a años vista". La entidad anuncia su adhesión a la manifestación de distintos barrios convocada para el 28 de octubre.