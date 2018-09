Vecinos de Pino Montano dan una paliza a un delincuente del Vacie

Un grupo de vecinos de Pino Montano propinó el lunes una paliza a un delincuente del Vacie al que acusaban de participar en el robo con apuñalamiento sufrido el pasado mes de agosto por un adolescente del barrio. El delincuente en cuestión pertenece a una familia del asentamiento chabolista, cuyos miembros son conocidos por el apodo de los Melli y muchos de ellos tienen antecedentes por robos violentos con navaja y atracos con pistola.

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando un grupo de personas vio a uno de los miembros de este clan en una de las calles de Pino Montano. Los vecinos comenzaron a increpar al delincuente y éste comenzó a insultarles. Comenzó entonces una discusión que fue subiendo de tono hasta que varios de los vecinos golpearon al ladrón, al que propinaron una paliza. Algunas fuentes apuntan a que incluso fue pinchado con un objeto cortante.

Varios de los participantes en esta agresión llamaron a otros por teléfono, hasta el punto de que llegaron a participar entre 20 y 25 personas en el tumulto. Finalmente dejaron libre al delincuente, que se marchó en dirección al poblado chabolista. Los vecinos sostienen que se trata de uno de los ladrones que atacó con un cuchillo a un menor de edad para sustraerle el teléfono móvil. El joven recibió siete puñaladas en la espalda.

Luego, los ladrones, que eran tres, robaron la bicicleta a otro chico del barrio. La Policía Nacional ya detuvo hace unos días a uno de los presuntos autores de estos dos delitos y continúa buscando a los otros dos. Se trata de un menor de 17 años que ya ha ingresado en un centro.

Algunos vecinos presenciaron la paliza y llamaron a la Policía Nacional alarmados. Una dotación de este cuerpo acudió al lugar de los hechos, pero ya no había nadie. Por tanto, la Policía tiene constancia de la agresión pero no ha iniciado ninguna investigación porque el delincuente no ha acudido a la comisaría a presentar una denuncia contra quienes le golpearon.