Las quintas jornadas sobre cómo mejorar la administración municipal para una buena gestión de la ciudad, organizadas por Iniciativa Sevilla Abierta (ISA), abordaron esta semana la gestión del carril bici, de los huertos urbanos, de barrios deprimidos como Los Pajaritos –integrado en Tres Barrios-Amate–, de los espacios verdes y los árboles, y del talento y el emprendimiento.

La conclusión de los ponentes no fue positiva. Únicamente se salvó la red de carriles bici (180 kilómetros) como ejemplo de buena planificación que se ha cumplido en Sevilla. Fue durante el gobierno de coalición PSOE-IU (Monteseirín con Paula Garvín de 2003 a 2007 y Monteseirín con Torrijos de 2007 a 2011).

En las demás políticas el resultado es para echar a correr, bien porque el Ayuntamiento no planifica (los espacios verdes y los árboles; y la captación del talento y del emprendimiento) o bien porque se aprueban planes que luego no se cumplen (los huertos urbanos y la recuperación de Tres Barrios-Amate).

"No ha funcionado la gestión de lo verde, de los barrios deprimidos, y la captación del talento"

Los ponentes, Pepa García Jaén, Fernando Armas, José Elías Bonells y Jaime Aranda, coincidieron en la necesidad de planificar adecuadamente las actuaciones a corto, medio y largo plazo para que una ciudad funcione. La cuestión es que se planifica poco por causas sin fácil solución. Se debe a “un problema de gestión que requiere una verdadera revolución de la administración pública, que no se ve por ninguna parte”, señaló José Elías, experto en jardinería urbana, que ha trabajado en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, donde ejerció como director técnico desde 1956, hasta su jubilación en 2004.

Elías abundó en que cada cuatro años se cambian los equipos de las distintas áreas municipales por razones políticas (para buscar votos) y no se deja trabajar a los funcionarios.

Pepa García Jaén, geógrafa y urbanista que ha trabajado en la Gerencia de Urbanismo, fue jefa de servicio del Observatorio de Sostenibilidad Urbanística, y directora de la Oficina de la Bicicleta de Sevilla, expuso causas similares a las citadas por Elías que provocan una gestión municipal deficiente. “La administración adolece desde hace muchos años de gestores capacitados y eso ralentiza los proyectos; lo que se hace no es por buscar servicios de calidad sino por intereses partidistas. Es una lacra difícil de erradicar. Cada cuatro años se cambian equipos. No siempre son buenos los que llegan. La situación complicada y caótica”, lamentó.

“Si Tres Barrios-Amate resiste es gracias a la solidaridad de los vecinos y gracias a las entidades privadas que sostienen la cohesión del barrio e impiden que se deteriore aún más”, dejó claro Fernando Armas

¿Y qué sucede con la gestión de barrios deprimidos, como Tres Barrios-Amate, que ha pasado de obrero a zona de exclusión y cuyo plan de recuperación aprobado desde 2009 no se aplica? Fernando Armas, licenciado Geografía e Historia, portavoz de la Plataforma Amate-Tres Barrios, que engloba a 20 entidades y asociaciones de la zona, desgranó con desesperación los despropósitos que comete la administración en la gestión de empleo, vivienda y atención social. Lo más grave es que la Junta de Andalucía se ha negado hasta ahora a implicarse en ese plan.

“Si el barrio resiste es gracias a la solidaridad de los vecinos y gracias a las entidades privadas que sostienen la cohesión del barrio e impiden que se deteriore aún más”, dejó claro Armas.

"En Amate-Tres Barrios muchos planes de empleo exigen la ESO cuando pocos la tienen"

En empleo, es grave que “muchos planes requieren tener la Secundaria (ESO) terminada”, cuando la realidad es que muy pocos jóvenes de esa zona cumplen tal requisito. En vivienda, se está acelerando la ocupación de pisos municipales por narcotraficantes con cada censo de población que han hecho los últimos tres alcaldes (Monteseirín, Zoido y Espadas) para organizar el desalojo y realojo en los pisos nuevos que sustituyen a las 524 infraviviendas que se van demoliendo. Y en Asuntos Sociales, los servicios funcionan deficientemente, por poco personal.

Jaime Aranda, emprendedor, consultor en innovación, presidente de la Asociación Sevilla UP (más de 80 socios) y cofundador del primer espacio de coworking en Andalucía, lamentó que Sevilla no se ofrezca al mundo (con una web en inglés) para captar talento, algo que sí hacen Copenague, Berlín, Londres e incluso Valencia.

Cómo atraer el talento: "Ofrecer más que Semana Santa y Feria"

A la pregunta del público de “¿cómo se compagina una Sevilla que capte el talento y el emprendimiento con la Sevilla de cuaresma, Semana Santa, Feria, Rocío y veraneo?, Jaime Aranda respondió que todo es compatible. Aranda, que preside la asociación Sevilla UP, cuya misión es “transformar la realidad de la ciudad a través del conocimiento y las experiencias compartidas desde un enfoque internacional”, respondió que “Sevilla aguanta mucho más, no hay que cargarse lo que hay, sino generar oferta para los que no quieren el menú de siempre”.

La gestión de lo verde: “Podan los naranjos como chupa-chups”

José Elías censuró la poda que se está haciendo de los naranjos últimamente en toda la ciudad, el escaso cuidado de los árboles por la falta de una planificación adecuada, que se pavimente con adoquines una Glorieta del Parque de María Luisa y que se mineralice el agua de riego de los jardines, en lugar del riego con agua de lluvia. “Están convirtiendo los naranjos en chupa-chups para que no tengan naranja y no tengan que recogerlas luego, pero los ciudadanos se quedan sin azahar y sin naranjas...”, expuso.

Afirmó que en Sevilla se ha abusado de naranjos en la ciudad (47.000 plantados) y censuró los alcorques (donde se plantan los árboles) demasiado estrechos que provocan que el árbol no pueda defenderse y acabe muriendo. José Elías y Pepa García Jaén lamentaron la tala de árboles de este verano. “Hay que investigar por qué se mueren los árboles y luego actuar. No cortarlos porque se supone están enfermos”, dijo.

Huertos urbanos: “El plan de huertos urbanos no prosperó”

Pepa García Jaén lamentó que el plan de Espadas para potenciar una red de huertos urbanos (en suelo público) no ha prosperado porque no se pusieron los medios y recursos, y no se impulsó porque no se ha creído en ese proyecto. No sería costoso, dijo.