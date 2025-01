José Luis Sanz: "Había que poner fin a una situación de monopolio del taxi en el aeropuerto de Sevilla"

El alcalde José Luis Sanz ha celebrado el acuerdo en el Instituto del Taxi que permite acabar con el secuestro de unos pocos taxistas de la parada del aeropuerto de Sevilla. "Había que poner fin a una situación de monopolio del taxi en el aeropuerto", ha declarado este viernes a preguntas de la prensa.

Espera que no haya más conflictividad en la parada del aeropuerto tras la instauración de estos turnos. Sanz ha recalcado que la parada va a tener refuerzo de Policía Local y supone que también lo tendrá de Policía Nacional, y espera que "Solidaridad se haya dado cuenta de que había que poner fin a una situación que no tenía ningún sentido, a una situación de monopolio en el aeropuerto de Sevilla que no funcionaba en ninguna otra ciudad española". "Espero que el sindicato Solidaridad quiera avanzar hacia un mejor servicio del taxi en nuestra ciudad", ha dicho.

Sanz ha destacado que este acuerdo va a mejorar el transporte público en el aeropuerto de Sevilla y que la propuesta del gobierno local ha sido apoyada por todos los grupos políticos en el Ayuntamiento y por todos los integrantes en el consejo del Taxi, salvo Solidaridad Hispalense (el grupo del aeropuerto), que se ha abstenido.

El regidor municipal ha agradecido a la Policía Nacional el trabajo realizado con la investigación y las 18 detenciones de taxistas practicadas.

Ha subrayado "el grandísimo trabajo del sector del taxi en la ciudad" y que por culpa de unos pocos no tiene que pagar todo el gremio.