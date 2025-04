La joven herida al caer por la cera en Sevilla: "Denunciaremos al Ayuntamiento por negligencia"

La joven herida la tarde de este miércoles mientras paseaba por el centro de Sevilla denunciará al Ayuntamiento de la capital. La chica, de 20 años, resbaló como consecuencia de la cera acumulada en el suelo tras la Semana Santa. La caída se produjo pasadas las ocho de la tarde en la confluencia de las calles O'Donnell y Velázquez. En ese punto hay todavía una gran cantidad de cera de los nazarenos que pasaron por ahí la semana pasada. Al subir las temperaturas, la cerra se derritió y el piso se ha convertido en una pista de patinaje.

"Me duele todo el cuerpo, sobre todo el coxis y el sacro. Me realizaron una radiografía de la zona y afortunadamente no hay fractura. Hoy me reajustarán en la consulta quiropráctica. Allí me darán más información acerca de las posibles lesiones por la contusión", explicó a este periódico la joven afectada, que prefiere permanecer en el anonimato.

"Tengo 20 años y hoy estoy que no puedo moverme. No quiero pensar si esto le hubiera pasado a mi abuela o a una persona mayor", apuntó la chica, que ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento por una posible negligencia.

"Sinceramente, no creo que un Ayuntamiento como el de Sevilla pueda incurrir en una omisión de servicio de limpieza, como ha hecho, y al que esta obligado como conocedor de los efectos del paso de cofradías por la ciudad. Ha sido negligente y mi familia y yo pondremos una denuncia en cuanto me encuentre mejor", explicó.

La joven quiso también dar las gracias a todas las personas que la atendieron y se preocuparon por ella hasta que llegaron su madre y la ambulancia. Varias doctoras que pasaban por allí se pararon a atenderla, al tiempo que otras personas la acompañaron e incluso hubo quien le dio aire con un cartel con un anuncio de una tienda próxima, mientras ella gritaba de dolor. También dio las gracias a los policías locales que estuvieron con ella durante ese instante.

"Ayer viví una de las experiencias más dolorosas y angustiosas de mi vida, cuando quise levantarme del suelo y tenía bloqueado todo el cuerpo. Esto no puede volver a pasar. A nadie", concluyó.