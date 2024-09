Juan Ávila en el Senado: "La gente no nos paga para que digamos barbaridades"

El senador y alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha protagonizado una ardorosa intervención en la Cámara Alta en la que ha censurado que los representantes de grupos de izquierda hayan desviado el foco del objetivo de la sesión: el endurecimiento de las penas contra los vándalos que provocan daños en los monumentos. Se trataba de sacar adelante la pertinente modificación de la ley con el máximo número de apoyos. El político popular se ha dirigido directamente al portavoz del Grupo Socialista y ex alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al que ha preguntado si no está de acuerdo con que se castigara con una sanción o pena más duras la posible aparición de pintadas en la Catedral de Sevilla. Ávila ha lamentado que los grupos de izquierda hayan derivado el debate a la lengua catalana y otros asuntos ajenos a la conservación de la ingente cantidad de bienes de interés cultural de titularidad pública. "La gente no nos paga para que estemos aquí diciendo barbaridades", denunció el senador sevillano al criticar que se hubiera referido el "vandalismo institucional", en lugar de que haya consenso en castigar a los vándalos, que no son las "instituciones". Carmona sí agradeció la colaboración del PNV para sacar adelante la modificación de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Hiostórico Español.