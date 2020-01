El juez envía a prisión al parricida de la Macarena

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado en la tarde de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Jesús Perejil Sánchez, el hombre detenido el pasado miércoles como presunto autor de la muerte de su padre, Antonio Perejil Delay, en el barrio de la Carrasca, en la Macarena.

El juez le atribuye la presunta autoría de un delito de homicidio con uso de instrumento peligroso. Durante su declaración, el detenido ha reconocido los hechos. El Juzgado de Instrucción número 16 se ha inhibido en favor de Instrucción 11, que investigará la causa al encontrarse de guardia cuando ocurrieron los hechos.

Antonio Perejil Delay ha sido enterrado este viernes en el cementerio de La Granada de Riotinto (Huelva), tras un responso en Nerva, su localidad natal. Los restos mortales de este hombre, muy conocido por su relación con los ámbitos culturales al dedicarse a la escritura, fueron trasladados el jueves por la tarde, tras la realización de la autopsia, al tanatorio de Riotinto, donde permaneció hasta su sepultura, según informaron a Europa Press desde el propio tanatorio.

El Ayuntamiento de Nerva decretó el jueves un día de luto oficial. El alcalde de la localidad, José Antonio Ayala (PSOE), aseguró sentirse "conmocionado con la noticia porque Antonio era muy querido y conocido en el pueblo y siempre estaba dispuesto a participar en actividades poéticas y culturales, ya que, aunque había sido trabajador en una mina, llevaba la vena de la literatura".

"En Nerva siempre contábamos con él y hace un par de meses estuvo aquí en un homenaje a la Escuela Profesional SAFA de Minas de Riotinto", señaló el primer edil, quien reconoció sentirse "muy conmocionado" por las circunstancias en las que se han producido la muerte. "Apenas conocía al hijo, él no tenía relación con el pueblo, pero nadie podía esperar que fuera a ocurrir nada de esto. De hecho, aún no me lo creo", aseguró el alcalde de Nerva.