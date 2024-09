La Junta multa al Ayuntamiento de Sevilla por omisión en su lucha contra el virus del Nilo

La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador, con propuesta de multa incluida, al Ayuntamiento de Sevilla por no actuar conforme al nivel de alerta máxima en su lucha contra el virus del Nilo. La sanción, que oscilaría entre los 1.300 y 1.800 euros, aunque este término no ha podido ser confirmado ofialmente por este periódico, respondería al hecho de no haber actualizado los protocolos de lucha contra el mosquito transmisor.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud a este periódico, la propuesta de sanción, que se encuentra en el inicio del expediente, vendría en base a la aplicación de un plan municipal de lucha contra este virus que se adoptó en el año 2021 y del que la comisión de Salud Pública ha instado al gobierno de José Luis Sanz a "subsanar las carencias". Fuentes municipales, por su parte, han explicado que esas deficiencias a las que hace alusión el expediente se habrían repetido en dicho plan "en los planes del año 2022 y 2023", con presupuestos del Gobierno socialista en el Ayuntamiento, y defienden que "es ahora cuando se están resolviendo". Así, hacen referencia al contrato de 25.000 euros que "nunca se había tramitado desde el Ayuntamiento" para reforzar estas tareas, entre las que se incluye "un plan viable de control de vectores, tener identificados y cartografiados los puntos críticos, vigilancia entomológica y diagnóstico de situación o un cronograma de tratamientos".

Ante esta situación, el alcalde ha alegado en una breve intervención en la Cadena Ser que el Ayuntamiento lleva "casi tres semanas fumigando" contra los mosquitos transmisores del virus, sin hacer más referencia a ese expediente sancionador abierto por la Junta. Este periódico ha sabido que el gobierno de José Luis Sanz ya ha presentado las alegaciones pertinentes a este expediente y aportado sus actuaciones en el último año.

Con todo, desde la oposición, el grupo municipal del PSOE critica que el gobierno de Sanz "sólo" se haya intervenido con unos "mermados recursos del Zoosanitario Municipal, desbordados por las ratas". "Se ha dedicado un contrato menor de apenas 6.000 euros y de emergencia para fumigar que comenzó a aplicarse hace una semana, tras el expediente sancionador incoado por la Junta de Andalucía en agosto porque se tenía que haber actuado de forma contundente contra las larvas de los mosquitos desde haces meses. Un contrato de emergencia demuestra que antes no se había hecho nada efectivo", ha explicado la concejala socialista Encarnación Aguilar.

José Luis Sanz ha detallado un trabajo municipal basado en "tres intervenciones diarias en zonas verdes con aguas estancadas", como en Los Bermejales, por ejemplo, asegurando que a su entender "el PSOE no se entera de nada, está desubicado, descabezado y desnortado".

Con todo, Aguilar acusa al gobierno municipal de "incapacidad de gestión y absoluta dejadez" a la hora de afrontar el problema justo en el año en el que más casos de enfermos y muertes se están produciendo. "No se hizo nada más. No se ha llegado a tiempo para acabar con las larvas de los mosquitos en las posibles zonas de concentración de este insecto y, por eso, en agosto la Junta incoó el expediente sancionador y tan sólo después el equipo de Sanz sacó un contrato de emergencia de apenas 6.000 euros para fumigar, que no ha comenzado a ejecutarse hasta hace una semana", afirma y avisa de que "el principal contrato de fumigación ni está adjudicado".

Por otro lado, la socialista critica que Sanz "oculte" al PSOE el expediente sancionador. "No lo enseñará hasta el día 24 de septiembre, una vez que pase la Comisión de Fiscalización y el Pleno para así no tener que dar explicaciones sobre su inoperancia", vaticina.

Entretanto, la ciudad de Sevilla entró en el nivel máximo de riesgo, el 5 de cinco tramos, que es en el que, según los criterios del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía entran aquellas áreas afectadas en las que se confirman casos en humanos, el pasado mes de agosto cuando la Consejería de Salud comunicó el primer caso de infección en un vecino de la capital, habiendose confirmado esta semana el segundo caso. Esta circunstancia obliga a los municipios, dentro del plan autonómico promovido por el Gobierno andaluz, a implantar medidas de control y fumigación contra los mosquitos transmisores, según lo previsto en el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de Fiebre del Nilo Occidental en Andalucía para reducir de forma relevante las probabilidades de transmisión a la población.

Un nuevo caso en El Real de la Jara

Entretanto, las infecciones se siguen extendiendo por los distintos rincones de la provincia y, prueba de ello, es que este miércoles se ha conocido un nuevo caso en el municipio de El Real de la Jara. A través de un bando municipal, el Ayuntamiento ha comunicado la entrada en el nivel máximo de riesgo tras detectarse un "caso humano aislado" en la localidad, tal y como consta en el bando municipal firmado por el alcalde José Manuel Trejo.

Se trata de la primera infección detectada en humanos en la comarca de la Sierra Norte después de que se hayan confirmado infecciones en caballos de El Pedroso, Constantina y Cazalla de la Sierra. El alcalde recomienda para controlar la proliferación de los mosquitos el evitar recipientes que acumulen agua estancada (cubos, bidones, ceniceros, tapones, platos de macetas, fuentes...) para evitar lugares de cría e impedir su reproducción. Asimismo, para prevenir las picaduras aconseja emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas de la casa, usar ropa que cubra la piel, utilizar repelentes de uso doméstico para el cuerpo, evitar permanecer al aire libre al atardecer y al amanecer o apagar la luz cuando no sea necesario, ya que los mosquitos acuden a la luz.