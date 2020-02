Los sevillanos, a favor de prohibir las estufas de gas en las terrazas por su contaminación

No a las estufas de gas en las terrazas de los bares y restaurantes en Sevilla. Los lectores han hablado y tras varias semanas votando en la encuesta que les proponíamos desde este medio su rechazo ha sido apoyado ampliamente.

Cerca de 900 personas han participado en la encuesta en la que se preguntaba si estaban a favor o en contra de las estufas de gas en las terrazas de los negocios hosteleros de la ciudad. Una cuestión que surgió a raíz de la prohibición municipal en la ciudad francesa de Rennes, que el pasado 1 de enero se convirtió en la primera en negar el uso de estos aparatos por su contribución contra el cambio climático. Años antes, esta iniciativa ya se había intentado en otras zonas. París hace ya 10 años y, más cerca geográficamente, la Madrid que dirigió Manuela Carmena allá por el 2017 ya intentaron, aunque sin éxito, esta prohibición. En Barcelona, la modificación de la ordenanza municipal de terrazas incluye la eliminación de las estufas de combustión en 2025.

Aunque por el momento el Ayuntamiento de Sevilla no se plantea esta medida dentro de sus planes contra el cambio climático los lectores han dictado sentencia tras el reportaje que ofreció hace algunas semanas Diario de Sevilla analizando el impacto que estos aparatos tienen en la ciudad tanto desde el punto de vista de los hosteleros como de los ecologistas.

En concreto, el apoyo a una hipotética prohibición municipal de estos dispositivos ha contado con el 69% de los votos que han optado por la respuesta "Estoy en contra porque el gasto energético que supone y porque contaminan". Por otro lado, para el 30% de los votantes, el uso de estos aparatos no presentaría mayor problema por el número escaso de días que son utilizadas.

¿Qué alternativas existen sin dañar al medio ambiente?

Pese a que en el reportaje que publicamos en este medio se hacía referencia al uso de los calentadores eléctricos como otra opción utilizadas por algunos hosteleros, desde Ecologistas en Acción también advertían del "derroche energético" que su uso suponía. "Las eléctricas son energías limpias en destino, pero no en origen. El 70% de la electricidad procede de la quema de carbono por lo cual estamos en la misma ya que la contaminación radica donde se genera la energía y no donde se consume", explicó Daniel López Marijuán, responsable de contaminación, residuos y cambio climático de Ecologistas en Acción Andalucía.

No obstante, algunos sectores invitan a sustituir estos aparatos por las estufas de pellets, que, aunque sí son mucho más caras, son totalmente ecológicas. El pellet es un biocombustible ecológico, económico y sostenible, que no contamina como sí ocurre con las de butano. No obstante, su uso es mucho más restringido quizás por su precio ya que una estufa que utiliza el pellet como combustible cuesta entre 1.500 y 3.000 euros, diez veces más de lo que cuesta una estufa de gas. La diferencia es que emiten medio kilo de CO2 al día, una cantidad inferior a la que emite el gas.