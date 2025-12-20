Legado Expo Sevilla rechaza la recalificación del Canal de los Descubrimientos

La Asociación Legado Expo Sevilla ha manifestado públicamente su "más firme rechazo y desacuerdo" por la recalificación de los terrenos del Canal de los Descubrimientos, aprobada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, puesto que es "una decisión que supone un grave atentado contra el patrimonio ciudadano, al vender un espacio de enorme valor histórico y simbólico para beneficiar intereses privados".

En un comunicado, la asociación recuerda que el Canal de los Descubrimientos, legado de la Exposición Universal de 1992, constituye "un enclave de alta significación patrimonial que debería ser rehabilitado para el desarrollo de parques, zonas verdes y usos compatibles con servicios avanzados y tecnológicos, capaces de mejorar el medio ambiente urbano y fortalecer el tejido productivo de Sevilla". Por contra, las administraciones han optado por destinar la edificabilidad a "usos comerciales, hoteleros y aparcamientos, lo que perpetúa el monocultivo turístico y una economía extractiva que precariza la vida de los habitantes de la ciudad".

"Resulta especialmente incoherente justificar la operación en la necesidad de más espacio para el parque tecnológico, cuando en realidad se elimina la calificación de servicios avanzados y se ignora que las bolsas de aparcamiento de la avenida Carlos III, situadas junto al propio parque, permanecen habitualmente vacías", señala la Asociación Legado Expo. La entidad considera que los nuevos usos proyectados "no aportan valor añadido ni contribuyen al desarrollo tecnológico de Sevilla, por lo que se niegan oportunidades para diversificar la economía y generar empleo de calidad".

Sevilla Tech Park

La asociación recuerda que durante el Pleno de aprobación, el concejal delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, se refirió al actual Sevilla Tech Park —antiguo Parque Científico y Tecnológico Cartuja— como un “simple parque empresarial”, por lo que sus palabras "degradan" un entorno que se pretende de excelencia y "lo reduce a la categoría de polígono industrial". Para Legado Expo, esta declaración refleja "la falta de visión estratégica y el desprecio hacia un espacio que debería ser motor de innovación y progreso".

Legado Expo también denuncia que el alcalde José Luis Sanz no haya querido reunirse con esta entidad ni con otras para tratar este asunto, lo que a su juicio supone, "negar el diálogo y la participación social en una decisión que afecta directamente al futuro de la ciudad". "Cualquier intervención en un entorno tan sensible debería haberse realizado mediante un proceso participativo, con el consenso de los usos, edificabilidades y diseño, teniendo en cuenta que se trata de un área que incide sobre edificios de alto valor patrimonial como el Auditorio Rocío Jurado, sumido en el más lamentable abandono y víctima de expolios e incendios constantes, y el Pabellón Plaza del Futuro, obra significativa de la arquitectura y la ingeniería de finales del siglo XX", añade la asociación.

Por otro lado, Legado Expo incide en que la operación urbanística se justifica en la supuesta cesión de los Jardines del Guadalquivir, un espacio que ya estaba cedido de facto al Ayuntamiento, lo que evidencia "la falta de rigor y transparencia en los argumentos esgrimidos por las administraciones". Además -recuerda- el Ayuntamiento ha rechazado todas las alegaciones presentadas por diversas entidades, entre las que se encuentran Adepa y Legado Expo Sevilla, con lo que se muestra, una vez más, la falta de diálogo con la ciudadanía y a que se atiende únicamente a la hoja de ruta marcada por la Junta de Andalucía y la patronal de la construcción.

"Ineptitud"

"El argumento de que se desbloquea la situación de abandono del Canal de los Descubrimientos no puede ocultar la ineptitud de unas administraciones que, en lugar de buscar soluciones reales, recurren a la venta del patrimonio común como única salida. Los ciudadanos pagan a sus representantes para gestionar y resolver los problemas, no para que liquiden bienes colectivos en favor de intereses privados", denuncia esta asociación.

Por tales motivos, Legado Expo exige que se reconsidere la recalificación y se apueste por "un proyecto que respete la memoria de la Expo 92", impulse la innovación tecnológica y devuelva a la ciudadanía un espacio verde y productivo que contribuya al futuro sostenible de Sevilla.