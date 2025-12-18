La recalificación del canal de la Expo sale adelante con el respaldo de Vox

Año y medio después, José Luis Sanz ha podido sacar adelante el convenio urbanístico adelantado por Diario de Sevilla para el Canal de la Expo en el que se busca modificar su uso de actividades productivas y servicios avanzados (empresas tecnológicas) a terciario y usos compatibles (comercio, oficinas, hotelero y aparcamiento, entre otros). El gobierno popular se ha tenido que apoyar en Vox para desbloquear un proyecto al que hay que sumarle otros dos años desde la firma del acuerdo que se produjo hace unos días. Ese es el plazo comprometido entre ambas administraciones para que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos presente al gobierno municipal el Plan de Reforma Interior con el que se podrá iniciar finalmente su tramitación, antes de que finalice 2027.

Entre las estipulaciones del último convenio elaborado aparece que “para llevar a cabo esta modificación del uso global en el ARI-DT-07 Cartuja–Canal Expo, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, mediante la Dirección General de Patrimonio, se compromete a presentar ante el Ayuntamiento de Sevilla el Plan de Reforma Interior del ARI-DT-07 incorporando el uso global de servicios terciarios para el inicio de su tramitación en el plazo de dos años desde la firma del presente convenio”.

Antes de que la Junta presente la ordenación de los usos, Urbanismo debe aprobar la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita que esos suelos sean terciarios. Esa ordenación detallada debe incluir un aparcamiento subterráneo en el caudal e incorporar como espacios públicos las pasarelas existentes.

En caso de venta, el comprador deberá completar la redacción del proyecto

En el caso de que la consejería transmita la titularidad del Canal de la Expo y los excesos de aprovechamientos incluidos como los Jardines del Guadalquivir, la Dirección General de Patrimonio trasladará al adquiriente el compromiso de redacción de ese Plan de Reforma Interior. El gobierno andaluz también se compromete a formalizar la transmisión dominical de los terrenos de esa zona ajardinada de la Isla de la Cartuja en el plazo de seis meses desde la firma del convenio. Es el mismo tiempo fijado por la Dirección General de Patrimonio para tramitar el expediente que transfiera al Ayuntamiento los dos inmuebles.

A la hora de rematar el convenio que iba a ser presentado al gobierno andaluz para la recalificación del Canal de la Expo, los técnicos municipales se han encontrado con un galimatías sobre la titularidad de esa zona arbolada de la Cartuja. En el mandato del popular Juan Ignacio Zoido se realizó una operación que, entre otros asuntos, no cristalizó con el preceptivo cambio de dueño en el registro de la propiedad.

Una chapuza según el equipo de José Luis Sanz que tampoco ha sido subsanada por los siguientes gobiernos. A fecha de 18 de septiembre, los terrenos siguen apareciendo a nombre de la Junta de Andalucía. El mantenimiento de esos jardines fue asumido hace más de una década por los trabajadores municipales de Parques y Jardines.