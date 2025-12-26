La máxima oferta económica por la fábrica de loza La Cartuja Pickman es de 220.000 euros

La máxima oferta económica presentada para comprar la unidad productiva de la fábrica de loza La Cartuja Pickman asciende a 220.000 euros y corresponde a la propuesta de la fábrica valenciana Porcelanas de Levante Siglo XXI (Porvasal), que ha estado vinculada a la familia Zapata, actual propietaria de la planta sevillana a través de la sociedad Ultralta. La oferta económica presentada por Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, ha sido de 120.000 euros. Ahora se abrirá en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla -que tramita la liquidación de Ultralta- un período de diez días para mejorar las ofertas o incluso presentar nuevas propuestas.

Javier Targhetta, un empresario con una dilatada y exitosa carrera al frente de numerosas compañías, va de la mano en esta propuesta con las hermanas Gabriela y Paola Luksic, hijas del fundador del grupo industrial chileno Luksic. La empresaria Gabriela Luksic, historiadora de arte, se ha implicado personalmente en el proyecto visitando la fábrica y contactando con la familia Zapata, que es propietaria de las naves de la fábrica a través de la empresa Crane and Equipment Company. Además, Targhetta habría negociado un preacuerdo de compra de las marcas de La Cartuja, en manos de Nox Industrial, ligada a Martín Buendía, quien comparte consejo de administración con Ana Zapata en otras empresas.

Porvasal, que tiene tras de sí un reguero de suspensiones de pago, fue adquirida cuando estaba en liquidación por la familia Zapata en 2019 a través de la sociedad International Crane and Equipment Company. Entonces, la familia Zapata se comprometió a garantizar los 149 empleos en Chiva (hoy tiene 80 operarios) pero en 2023 fue a concurso de acreedores y la representa Marian Hayrapetyan. Según Manuel Zapata, la unidad productiva fue vendida a un grupo armenio. Porvasal se presenta como una empresa especializada en la fabricación de vajillas y piezas para el mundo de la hostelería, así como la producción de servicios de cafetería, tacerío y platillas. Asegura tener una capacidad de producción anual de 8 millones de piezas en su factoría de Chiva (valencia), donde controla todo el proceso de producción.

Aunque esas ofertas oscilan entre los 120.000 y los 220.000 euros, los ofertantes incluyen en sus ofertas varios compromisos, como la subrogación de parte de la plantilla y la reanudación de la actividad, asumiendo además la deuda çpendiente con la Seguridad Social por impago de cotizaciones de más de 600.000 euros. Así, Targhetta ofrece subrogarse 30 trabajadores (todos menos los que están a punto de jubilarse), mantener la actividad en Sevilla, renovar las naves, salir al mercado internacional con esta loza y contratar a más trabajadores de cara al futuro, entre otras cosas.

Porvasal asegura tener solvencia suficiente para comprar la compañía y mantener la actividad al haber facturado el pasado año 5,5 millones de euros con un beneficio de 500.000 euros. Se compromete a mantener en Sevilla la actividad de la fábrica de loza, aunque sólo garantiza su funcionamiento por un período mínimo de tres años. Además, Porvasal promete subrogarse 34 trabajadores, de los que 30 son por tiempo indefinido, aunque su incorporación se realizaría de manera progresiva conforme al inicio de la actividad, subrogándose la deuda con la Seguridad social. Su objetivo es facturar 6,4 millones en 2026 y destinar un millón de euros de inversión a la fábrica durante los dos primeros años. Ha designado a Tomás Jaudenes Picazo para liderar este proyecto. Al igual que Targuetta, afirma tener un preacuerdo vinculante con la propiedad de las naves -la familia Zapata- para disponer de las mismas mediante arrendamiento.