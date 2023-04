Así está yendo la huelga de médicos en Sevilla: poca incidencia y mucho desconocimiento entre los pacientes

En el centro de salud Alamillo no hay carteles que anuncien el paro de 12 horas convocado hoy por el Sindicato Médico Andaluz en Atención Primaria. En el interior, sólo uno de las aproximadamente diez personas que esperan para ser atendido por un administrativo tiene conocimiento de la huelga de médicos que ha comenzado hoy y que se repetirá cada miércoles hasta el próximo 24 de mayo. "Lo escuché esta mañana por la radio", dice Josefa V. al ser preguntada por este medio.

El ambiente en el centro de salud es tranquilo. Las consultas permanecen cerradas y hay escasos pacientes esperando a las puertas de las mismas su cita. En el ambulatorio de San Luis, en el Casco Histórico, la situación es parecida. Apenas unas seis o siete personas hacen cola en el mostrador, que es atendido por dos administrativos. Nadie espera en las consultas de pediatría en la planta baja. Arriba, en la sala de espera de medicina familiar sí se aprecia una mayor presencia de pacientes que esperan su turno. Ninguno de los consultados por este periódico sabían del paro convocado para hoy. Un hombre de mediana edad que prefiere quedar en el anonimato explica que la media de espera para coger una cita en este centro de salud ronda la semana. Este miércoles tiene cita a las 9:20 horas. "Nadie me ha avisado de que no me vayan a atender, imagino que, si no está mi médico alguien me verá", indica.

El paro está teniendo un seguimiento desigual, con poca incidencia, en los primeros momentos de la mañana, aunque, de momento, ni convocantes ni Administración sanitaria han dado datos. "Esperamos un seguimiento desigual porque se han establecidos unos mínimos máximos. Habrá compañeros de huelga que tengan que trabajar para cubrirlos e, intuyo, que habrá un baile de cifras por ello", explica el pediatra en el centro de salud Amante Laffón, Cristóbal Coronel.

Del centro de salud de Marqués de Paradas sale una señora a la que se le ha pospuesto la cita prevista hoy a mañana. "No sabía que había huelga pero al llegar me han dicho que mi médico no está y me han dado la cita para mañana", explica. Este mismo hecho lo confirman otras dos o tres personas que salen del mismo centro. Una enfermera confirma que, aunque no pertenece al colectivo en huelga, sí indica haber apreciado "un poquito más de sobrecarga". Al menos una docena de personas hace cola en el mostrados de entada. "He oído algunos compañeros médicos que iban a hacer la huelga, pero no sé la proporción de los que la estarán haciendo ni cómo está afectando al funcionamiento de las consultas", añade. Por lo general, los pacientes de este centro de salud aseguran no tener quejas. "El trato muy bueno, he sido atendida sin problemas y, la verdad, tampoco puedo decir que tenga problemas para coger cita. Diría que dos o tres días como mucho", afirma. Otros usuarios consultados coinciden con ella.

Sólo 46 profesionales en paro en Sevilla, el 4,38%

Según los datos facilitados por el SAS, el seguimiento de la huega en el turno de mañana en Sevilla -hasta las 11:00 horas- es de sólo 46 profesionales, un 4,38%. A nivel andaluz, de los 4.872 profesionales que se encuentran en este turno, 157 han secundado el paro. Por provincias, Almería tiene un 1,75% de seguimiento y 7 profesionales en paro por la huelga; en Cádiz, 3,38% y 20 profesionales; Córdoba, 1,99% y 12 profesionales; Granada, 3,21% y 23 profesionales; Huelva, 2,51% y 9 profesionales en huelga; Jaén, 2,42% y 12 profesionales; y Málaga, 4,27% y 28 profesionales.

La Consejería de Salud y Consumo, como no puede ser de otra manera, ha afirmado en un comunicado que "respeta cualquier acción sindical y quiere recordar que las negociaciones siguen abiertas". Además de las reuniones que continúan con colegios profesionales y sociedades científicas, y con los propios profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En este sentido, asegura que el Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta por la estabilización y la mejora del empleo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la equiparación salarial con otras comunidades y la renovación y modernización de las infraestructuras sanitarias, como se ha ido transmitiendo siempre a organizaciones sindicales, colegios profesionales y opinión pública.

Además, desde el SAS se trabaja constantemente en aspectos tan relevantes como la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, como por ejemplo a través de la consulta de acogida, y en el seguimiento continuo de la situación en tiempo real de los centros para facilitar la gestión de la demora y de la actividad, así como en la desburocratización de las consultas.

La negociación, tal y como ha expresado la consejera de Salud y Consumo, tiene como objetivo mejorar la Atención Primaria y la atención al paciente en la región. Por ello, ha resaltado la importancia de que ambas partes trabajen juntas, de manera cooperativa, para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos andaluces.

A la espera de los datos de los convocantes

Mientras tanto, el Sindicato Médico de Sevilla, convocante del paro, todavía no ha facilitado un balance general. Hay que tener en cuenta que los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud y Consumo se han fijado en el 100% en el caso de la atención urgentes de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP). En cuanto a la atención ordinaria en consulta, el cálculo del número de profesionales de servicios mínimos se realizará atendiendo al criterio de garantizar la atención a aproximadamente el 30% de las consultas que se producen de forma habitual en cada centro y, en todo caso, que se pueden atender a los pacientes más vulnerables y aquellas patologías que, sin constituir una urgencia inmediata, sí que deben vigilarse estrechamente y atenderse sin demora, entre ellas, arritmias u otras patologías cardiacas, problemas respiratorios, descompensaciones diabéticas, pacientes oncológicos, etc.

El Sindicato Médico Andaluz ha convocado esta huelga a nivel regional para reclamar un tope de 35 pacientes en las agendas de los médicos de familia y 25 en pediatría, la equiparación salarial con los médicos de hospital y que se cubra a los trabajadores ausentes. También el fin de la discriminación de los Dispositivos de Apoyo/SUAP; la equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas; la actualización de los puestos de difícil cobertura; la transparencia en la aplicación del CRP, que debe pasar a masa salarial fija; y la aplicación de la prometida Recalificación en la Carrera Profesional.