Médicos denuncian la muerte de personas adictas por "descoordinación" en el suministro de fármacos

La Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas (Somapa) ha alzado la voz contra la "descoordinación" en la Administración sanitaria que, asegura, podría "evitar la muerte" de personas adictadas que están en tratamiento.

Así lo ha denunciado su presidente, Bartolomé Baena, en un comunicado en el que critica que la Red Pública de Atención a las Adicciones, aunque está coordinada por la Consejería de Salud, no se encuentra integrada en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "lo que ocasiona gran número de desajustes y problemas de coordinación".

"Para comenzar ambas redes utilizan soportes informáticos diferentes que no cruzan sus datos entre sí; la red de adicciones usa SIPASDA y el SAS utiliza DIRAYA. Los médicos de adicciones no tenemos posibilidad de prescribir en el programa del SAS por lo que tenemos que derivar a los pacientes a las consultas de atención primaria para que les prescriban nuestras indicaciones terapéuticas, sobrecargando con ello los centros de salud", explica Baena.

Pero lo más grave, según denuncia el presidente de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones, que en 2023 atendió a 53.000 pacientes de toda Andalucía para ayudar a desengancharlos de alguna droga, es que sus prescripciones de psicotrópicos como la metadona "no aparecen reflejadas en el programa del SAS". Es decir, a los médicos del SAS no les aparece en la ficha del paciente si éste está o no en tratamiento de este medicamento, que sólo peden prescribir los facultativos de la red de adicciones.

"La metadona produce depresión respiratoria y los tranquilizantes también. Los tranquilizantes son sustancias muy empleadas en atención primaria, pero si se prescriben en pacientes que ya estaban tomando metadona, este riesgo se multiplica; prueba de ello es la presencia combinada de metadona y benzodiacepinas como combinación más frecuente en los informes de las autopsias por reacción aguda de sustancias psicoactivas a lo largo de la serie histórica", lamenta.

Fuentes del SAS consultadas aseguran, por su parte, que "no existe ningún vacío informático". "La Red Pública de Adicciones no tiene acceso al sistema informático del Servicio Andaluz de Salud por razones normativas, fundamentalmente de protección de datos especialmente protegidos como son los de salud", explica. "Somos conscientes de la necesidad de dar un tipo de respuesta para mejorar la coordinación entre equipos de atención a pacientes con adicciones, por lo que desde la Consejería de Salud y Consumo se está trabajando en ese sentido", remarcan.

Según el último informe sobre el indicador mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, con fecha del año 2022, en Andalucía fallecieron 376 personas por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 111 de ellos en la provincia de Sevilla y "en 98 de ellas" habría presencia de metadona, según asegura la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones.

En cualquer caso, el SAS aclara que en 2022 falleció "una única persona atendida en los centros sanitarios de Sevilla por reacciones agudas vinculadas a la mezcla de psicotrópicos varios". "En ningún caso se puede relacionar esta muerte con esta situación particular de no tener los programas informáticos vinculados", sentencia la Administración sanitaria.