Los mejores memes del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Sevilla

Los piratas informáticos parecen haber encontrado en el Ayuntamiento de Sevilla el cebo perfecto para hacer dinero y piden hasta cinco millones de euros para volver a dejar intacto el sistema operativo que funciona en el consistorio sevillano. El grupo holandés al cargo de esta maniobra, LockBit, ha puesto en jaque al equipo de gobierno de José Luis Sanz, aunque el alcalde ha asegurado que "en este tipo de ataques es práctica habitual de los hackers pedir un rescate por la recuperación de los servicios y sistemas, algo que también han solicitado al Ayuntamiento, que en ningún caso negociara con ciberdelincuentes".

Por el momento todos los servicios están bloqueados, tanto es así que la incidencias de la Policía Local y de los Bomberos durante estos días han tenido que ser atendidas a mano, ya que no hay ningún dispositivo operativo. Los datos de los sevillanos podrían estar en juego y acabar publicados en internet, algo que sin duda preocupa a muchos de los residentes en la ciudad.

A pesar de que es un tema serio, las redes sociales vuelven a sacar lo mejor de sí mismas y dan rienda suelta a los memes que han salido a raíz de este hackeo informático al Ayuntamiento de Sevilla. El arte y la gracia de los usuarios ha hecho que corran como la pólvora y es que esta clase de ingenio hace que este tipo de contratiempos, se sobrelleve con una sonrisa en la cara.

Hay un vídeo que se ha hecho muy popular de @CapitanAdobo que simula cuáles serían las peticiones de los hacker si éstos fuesen sevillanos. Exigirían cosas como: " una silla en la Campana, dejar que me cuele en la cola de los taxis de la Feria, un vale descuento en Blanco Cerrillo, quitar el Burger King de la Campana, etc" entre muchas otras peticiones.

Hay quienes sugieren que lo que quieren los hackers es saltarse la lista de espera de las casetas de la feria y otros sugieren que los piratas informáticos se sorprenderían al ver la cantidad de hermanos que hay en la hermandad de la Macarena.

Si no ha pedido serranitos gratis pa to su vida no es sevillano