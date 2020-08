Un menor de 16 años viola a una de 17 en un parque de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un adolescente de 16 años como presunto autor de una violación a una joven de 17 con la que había iniciado recientemente una relación a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron el pasado día 27 de julio por la noche, cuando la víctima acudió en compañía de un grupo de amigos a un parque de Sevilla, según informó este martes la Policía en una nota de prensa.

Allí fue apartada contra su voluntad del resto del grupo por un menor que quería mantener con ella una relación sentimental y que intentó agredirla sexualmente. No obstante, al no poder conseguirlo inicialmente, la obligó a saltar una valla en las inmediaciones del parque y la llevó a una zona más aislada. Fue allí donde consumó la violación para después amenazarla para que no contara nada de lo ocurrido.

Una joven del grupo que acompañaba a la menor agredida, al ver que su amiga regresaba llorando y que se encontraba con un grado de ansiedad importante le indicó que contara lo sucedido a su madre. Fue trasladada al hospital, donde se activó el protocolo para agresiones sexuales.

La Policía inició la investigación sobre los hechos y detuvo al menor de 16 años. Ambos jóvenes habían comenzado recientemente una relación, después de conocerse a través de las redes sociales. Durante la investigación, la Policía pudo constatar que el presunto autor de los hechos estaba intentando contactar con la menor agredida, de nuevo a través de las redes sociales.

El menor arrestado ya fue detenido por la Policía a finales del año pasado por propinar una paliza a un agente fuera de servicio cuando éste se encontraba con su familia en un bar de la barriada de Rochelambert. Junto a este menor fueron detenidos dos familiares suyos, mayores de edad, que atacaron al policía después de que lo reconocieran como el que los había detenido el mes anterior por tráfico de drogas. El adolescente pertenece a un clan de Su Eminencia conocido como los Fruteros, porque regentan varios establecimientos dedicados a la venta de frutas y verduras. Uno de los detenidos por la agresión al policía continúa en prisión.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional en Sevilla detuvo al joven el pasado día 28 de julio por la agresión sexual y lo puso a disposición de la Fiscalía de Menores, que ordenó el ingreso del mismo en un centro de reforma de menores.