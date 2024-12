Milagro de Navidad en Sevilla: recuperan 3.000 euros y décimos de Lotería gracias a unos alumnos

Un milagro a las puertas de la Navidad. No es que el tiempo que se avecina nos ponga más sentimentales de la cuenta, pero hay hechos que hacen creer en la bondad de la humanidad, especialmente de las nuevas generaciones, cuyos valores se cuestionan constantemente. Ha ocurrido en la Avenida de la Reina Mercedes y los protagonistas son Fernando, Nico, Jesús, Lucas, Jerónimo y Leo, seis alumnos del IES Fernando de Herrera. Estos estudiantes de segundo de la ESO, de 13 años, se encontraron el pasado jueves un sobre con 3.000 euros y numerosos décimos de Lotería de Navidad, que entregaron a la Policía Nacional, la cual localizó a su propietaria, la Hermandad de Vera-Cruz de La Campana.

Una cantidad de dinero demasiado apetecible y que podría haber acabado en bolsillo ajeno. Todo ocurrió el jueves 12 de diciembre, jornada marcada por la lluvia en Sevilla. Estos seis estudiantes del Herrera acababan de salir de clase. Se disponían a coger el autobús que los llevara a sus casas. Para ello, se dirigían a la parada en Reina Mercedes. Uno de ellos, Jerónimo, se encontró a la altura de la Escuela de Ingeniería de Edificación (ETSIE) un paquete en el suelo e hizo con él lo que acostumbra con todo objeto que halla en la vía pública:“Le dio una patada”. Así lo reconoce su padre, Jerónimo Garrote, quien explica a este periódico lo sucedido.

Al golpearlo, los adolescentes se percataron de que el sobre no estaba vacío, pesaba bastante. Guiados por la curiosidad, lo abrieron. Descubrieron que en su interior había varias series con décimos de Loterías de Navidad que estaban selladas. También incluía una pequeña bolsa, con cremallera. La sorpresa llegó cuando la descorrieron. Contenía un buen fajo de billetes, de distintos colores y cuantía. “No se pararon a contarlos, pero podría haber perfectamente 3.000 euros”, refiere este padre.

Llamada al 112

Lejos de apropiarse de esta cuantía y de los décimos, los alumnos del Herrera llamaron al Servicio de Emergencias 112 para contar lo que les había ocurrido. De inmediato, les pusieron en contacto con la Policía Nacional, que los citó en la puerta del instituto, en la cercana Avenida de la Palmera. Les pidieron el DNI y el teléfono de contacto de sus padres. Fue cuando sus familias supieron lo ocurrido. “Todo lo habían gestionado ellos. Nos llamaron cuando se lo pidieron los agentes”, detalla Garrote.

Este padre se trasladó hasta allí para acompañarlos. Ya en la comisaría, la Policía identificó el sello que aparece en los décimos. Se trata del escudo de la Hermandad de la Vera-Cruz de La Campana. Se localizó a uno de los responsables, que acudió hasta la sede policial, donde tuvo la oportunidad de conocer a estos jóvenes, a los que agradeció su gesto. Le regaló a los seis un décimo del sorteo que se jugará el próximo 22 de diciembre. La Policía Nacional le dio la enhorabuena a Jerónimo Garrote –que hizo extensiva al resto de las familias de los menores– por los valores que le habían inculcado. “Han actuado como buenos ciudadanos”, reconocieron los agentes nacionales.

Los valores de la juventud

Un hecho que para estas familias evidencia que, pese a todo lo que se critica a la juventud actual, por su apego al móvil y a las redes sociales, su buen uso puede conducir a gestos como éste. “Si no hubieran tenido el teléfono móvil, no podrían haber llamado a la Policía. Todo se les ocurrió y lo resolvieron ellos, con 13 años, sin necesidad de que mediara adulto alguno”, recuerda Virginia, madre de Fernando, uno de estos seis alumnos.

“Cuando me llamó para contarme que le había pedido mi teléfono la Policía, me puse en lo peor. Pensé que estaban metidos en un buen lío. Luego, al enterarme de lo sucedido, me sentí muy orgullosa de los valores que poseen y que les hemos inculcado en casa y en el instituto”, agrega esta madre. Una fecilidad común en estas familias y también en los otros protagonistas de la historia, la Hermandad de la Vera-Cruz de La Campana, que ha podido recuperar el dinero y los décimos.