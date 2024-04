Las plagas de mosquitos se adelantan en Sevilla tras las lluvias y ante las altas temperaturas

Hace mucha calor y ha llovido, también mucho, en el arranque de la primavera. Dos ingredientes que, más allá de aliviar los necesitados embalses andaluces, también se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para la cría de mosquitos, más habitual de finales del mes de abril, pero que se han adelantado, llegándose ya a hablar, incluso, de plagas en algunas zonas del territorio andaluz. La provincia de Sevilla no escapa a esa tendencia. Lo confirma el investigador principal en la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola.

"Ha llovido, hace calor y hay mosquitos, van de la mano", afirma rotundo el científico. "Estamos teniendo días de 30 grados en el mes de abril y, eso, unido a la humedad y a la existencia de muchas zonas encharcadas por las lluvias e, incluso, en los propios balcones de las casas, hace que los mosquitos vayan acelerados y estén criando por todas partes y estamos registrando ya abundancias de mosquitos mucho más elevadas de lo normal", explica.

Los mosquitos son insectos invasores y no son solo una fuente constante de irritación y picaduras, sino que también representan una amenaza para la salud humana y de nuestras mascotas. Además, los mosquitos son conocidos por ser portadores de enfermedades graves, como el virus del Nilo Occidental o el dengue, y enfermedades como la Leishmaniosis en el caso de animales domésticos y mascotas, lo que agrava aún más la preocupación en esta situación crítica.

En este sentido, el experto determina que en el entorno de la provincia de sevillana hay una mezcla de especies, haciendo especial hincapié al mosquito tigre, científicamente llamado aedes albopictus. Una especie invasora que vive y cría especialmente en zonas urbanas y periurbanas propicias para su reproducción. Por sí mismo, se desplaza pequeñas distancias, entre 50 y 200 metros, por lo que, tal y como advierte Figuerola, "los mosquitos que nos pican pueden venir de una distancia muy corta". "Si tenemos en nuestra propia casa recipientes con agua, podemos tener ahí un criadero de mosquitos sin darnos cuenta", advierte.

En este caso, pese a su nombre, el mosquito tigre es un insecto de pequeño tamaño, de color oscuro y con rayas blancas en el tórax. La picadura la producen las hembras que pican sobre todo al amanecer y anochecer, evitando habitualmente las horas centrales del día. Cría en pequeños recipientes que acumulan agua por lo que es muy importante la colaboración ciudadana para evitar zonas de cría. Son agresivas en su picadura y producen picor y dolor, incluso, reacción alérgica. "estamos registrando capturas ya en muchos municipios de Sevilla y es una especie que está criando alrededor de nuestras casas, por lo que si evitamos la acumulación de agua, mucho mejor", confirma.

Por otro lado, Figuerola también advierte de la proliferación en Sevilla del culex pipiens, el mosquito más conocido por ser transmisor de virus del Nilo, y que se caracteriza porque cría en el interior de los pueblos y ciudades, muy cerca del ser humano, por lo que, el científico, recomienda extremar las precauciones. "Nos debemos proteger de todos, pero es verdad que las picaduras del culex pipiens pueden ser más peligrosas porque pueden transmitir virus del Nilo", añade.

En este punto, el Consejo de Gobierno de la Junta ya ha aprobado el primer plan Estratégico para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en Salud (PEVA) con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos como garrapatas, mosquitos, pulgas o piojos. Los objetivos estratégicos de este plan, cuyo periodo de aplicación será de 2024 a 2028, son crear sistema integrados de vigilancia (vector-hospedador animal-hospedador humano) y disponer de un sistema actualizado de caracterización espacio-temporal del riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, para implementar las medidas de salud pública acordes al nivel de afectación de la población, entre otros. La responsabilidad de la implantación de este plan, que hará una evaluación a los dos años de su puesta en marcha y a su término, recae en la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, en colaboración con las administraciones y organismos provinciales que han adquirido el compromiso de impulsar las medidas que contempla.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha sido el primero en iniciar los trabajos para controlar colonias de mosquitos que puedan tener ejemplares que propaguen el virus del Nilo. El Consistorio ha comenzado la fase de inspección y prevención de las colonias de mosquitos en la localidad, en una primera etapa acompañada por una campaña de concienciación a través de las redes sociales municipales. Más concretamente, técnicos de la Junta de Andalucía y de una empresa externa contratada por el Ayuntamiento inspeccionan las zonas de riesgo de aparición de colonias de mosquitos tres veces al mes.

Los puntos de inspección pueden alcanzar el medio centenar y varían según criterios técnicos, atendiendo a las condiciones meteorológicas, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz y que cubra todo el municipio. Una vez los técnicos localizan una colonia, el servicio municipal, a través de la mencionada empresa externa, la trata según el protocolo establecido por la Junta, autoridad competente. Además, ese mismo personal analiza trampas para atrapar mosquitos dos veces al mes con el objetivo de descartar la aparición del virus del Nilo, mediante el estudio de los ejemplares capturados.

Con todo, Jordi Figuerola recuerda que la colaboración de la ciudadanía es clave para evitar la expansión de los mosquitos. Algunos de los consejos para combatir los mosquitos son evitar acúmulos de agua (alcantarillas, canalones de tejado o riego), cubrir balsas y piscinas en desuso con lona que no acumule agua, eliminar agua de recipientes (platos de macetas, cubos, juguetes, etc.), limpiar periódicamente los bebederos de mascotas y utilizar mallas mosquiteras en ventanas, depósitos, recipientes, etc. Por otro lado, para evitar picaduras, el científico aboga por "usar manga larga y protectores o repelentes si se va a salir a primera y última hora del día".